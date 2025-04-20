Глава МВФ сообщила о замедлении роста мировой экономики из-за пошлин Трампа

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины негативно повлияли на мировую экономику и привели к снижению темпов ее роста. Об этом 19 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление, которое сделала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Наши новые прогнозы роста будут включать заметные снижения, но не рецессию. Мы также увидим надбавки к прогнозам инфляции для некоторых стран. Мы предупредим, что затяжная высокая неопределенность повышает риск стресса на финансовом рынке», — сказала она.

В числе других определяющих мировую экономику событий Bloomberg называет решения центральных банков в России и Индонезии по ключевой ставке, а также показатель заработной платы в Евросоюзе.

«Центральный банк России объявит о своем последнем денежно-кредитном решении в пятницу. Недавнее снижение давления потребительских цен, вероятно, недостаточно, чтобы убедить политиков снизить базовый показатель с рекордных 21%», — указали аналитики.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.