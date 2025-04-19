«Авангард» обыграл «Локомотив» в пятом матче серии плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся 19 апреля и завершился со счетом 3:2.
У «Авангарда» шайбы забросили Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов и Евгений Кулик. У «Локомотива» отличились Максим Березкин и Рушан Рафиков.
В серии до четырех побед лидирует ярославская команда со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Омске 21 апреля.
Днем ранее челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 3:2.