Роман с продолжением: останется ли Ротенберг главным тренером СКА

Ситуация вокруг главного тренера СКА Романа Ротенберга — одна из главных интриг нынешней весны в КХЛ. Еще месяц назад в СМИ была популярна версия, что его отправят в отставку в случае вылета команды в первом раунде плей-офф. Однако теперь, по данным «Спорт-Экспресса», руководство клуба намерено оставить 44-летнего специалиста на его нынешней должности. При этом состав команды будет существенно обновлен. Также многие ждут смены помощников Ротенберга.

Вылет и последствия

6 апреля СКА вылетел из Кубка Гагарина, проиграв шестой матч серии московскому «Динамо» со счетом 2:5. Общий счет серии стал 2:4, и петербургская команда отправилась в отпуск. Это ожидаемо усилило дискуссии о судьбе ее главного тренера. Уже долгие годы армейцы являются одним из самых богатых клубов КХЛ и могут позволить себе собирать сильнейший состав. При этом Кубок Гагарина им не удается выиграть с 2017 года.

Роман Ротенберг с 2012 года работал в СКА на различных менеджерских должностях, напрямую участвуя в комплектовании команды и назначении главного тренера. Во многом благодаря ему клуб впервые в истории выиграл большой трофей — Кубок Гагарина 2015 года. Спустя два сезона он повторил успех. Но в дальнейшем из-за постоянных изменений в составе и тренерской чехарды он стабильно вылетал в полуфинале плей-офф.

В январе 2022 года Ротенберг стал главным тренером СКА, сменив на этом посту Валерия Брагина. Спустя четыре месяца его команда лишь в последнем, седьмом, матче проиграла полуфинал московскому ЦСКА (3:4). Год спустя история повторилась с тем же ЦСКА и тоже в полуфинале. Дальше результаты стали ухудшаться: вылет во втором раунде (четвертьфинал) от екатеринбургского «Автомобилиста» в 2024 году и недавнее поражение в первом раунде от «Динамо». Нынешний сезон еще был неудачен тем, что СКА стал лишь седьмым в регулярном чемпионате. Тогда как этот турнир выигрывался Ротенбергом в первый полноценный сезон в качестве главного тренера.

Предполагалось, что заседание совета директоров СКА состоится 18 апреля. Но затем его председатель Александр Медведев объявил о переносе на 28 мая.

— Принято решение о переносе даты заседания совета директоров СКА на 28 мая после возможного седьмого матча финала Кубка Гагарина, — заявил Медведев сайту «Матч ТВ». — Такое решение позволит членам совета директоров использовать анализ и впечатления от всех команд и матчей в плей‑офф Кубка Гагарина, а также предстоящих игр сборной России.

По данным «Известий», перенос заседания существенно увеличил шансы Ротенберга сохранить пост. В том числе из-за того, что в двух других лигах — Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) — продолжают выступать команды системы СКА, которые также курирует Роман Борисович. Фарм-клуб армейцев «СКА-Нева» может вылететь на этой неделе во втором раунде плей-офф от воскресенского «Химика», но молодежная команда «СКА-1946» выглядит фаворитом в борьбе за Кубок Харламова. И этот успех может скрасить горечь поражения основы в КХЛ, как это уже было прошлой весной, когда плей-офф МХЛ остался за петербуржцами.

Кроме того, акцент Медведева на возможном седьмом матче финала наводит ряд аналитиков на мнение, что, в случае победы в сезоне или выхода в решающую серию московского «Динамо» это может выглядеть как объяснение вылета в первом раунде — в связи с силой соперника. Правда, пока бело-голубые проигрывают во втором раунде 0:2 казанскому «Ак Барсу».

— Если менять главного тренера СКА, то надо всегда четко понимать, на кого, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин. — Если мы рассуждаем о том, оставлять ли совету директоров Романа Борисовича на посту или нет, то нужно знать кандидатуру на его место и отталкиваться от нее. Если же, образно говоря, менять «шило на мыло», то какой в этом смысл? Мы имеем перед глазами характерный пример ЦСКА, который год назад вылетел в первом раунде, сменил главного тренера, омолодил состав. И какой результат? Нулевой — тот же вылет в первом раунде. Причем провал там не только на уровне главной команды, но и всей вертикали: молодежная команда «Красная армия» также вылетела в первом раунде плей-офф МХЛ, фарм-клуб «Звезда» вылетел в первом раунде плей-офф ВХЛ. Там много вопросов касательно селекции, работы менеджеров. И также в случае с Романом Борисовичем надо исходить из того, насколько целесообразны те или иные перемены. Нужно просто смотреть, кто может прийти на его место, и думать, приведет ли это к улучшениям.

По мнению бывшего главного тренера сборной России Владимира Крикунова, СКА не стоит торопиться с перестановками во главе команды. Да и контракт Ротенберга с клубом действует до 2028 года.

— СКА — очень яркая команда со своим стилем игры и множеством талантливых игроков, среди которых много интересной молодежи, которая при Ротенберге приглашалась в клуб и доходила до КХЛ, — заявил Крикунов «Известиям». — Ребята часто попадаются неопытные, поэтому не получается сразу дать результат. А, как только они выходят на высокий уровень, сразу уезжают в НХЛ, поскольку их класс становится очевиден за океаном. Уверен, что в следующем сезоне в Питере также соберут интересную молодежь. Но если рядом с ними будут ребята с должным опытом, а состав стабилизируется, то это может принести трофей СКА с Ротенбергом во главе.

Текучка кадров

Сразу после вылета из плей-офф СКА потерял ряд своих ключевых хоккеистов. Был расторгнут контракт с главной звездой команды этого сезона Евгением Кузнецовым, пришедшим прошлым летом из НХЛ. Уезжают за океан ключевой защитник Александр Никишин, главная молодая звезда Иван Демидов и один из ключевых нападающих Арсений Грицюк. Пока не продлен контракт с ведущим силовым форвардом Захаром Бардаковым. СКА придется вновь строить команду почти заново.

— Все хоккеисты, которые уходят из СКА, уже созрели для НХЛ, и сейчас правильное время, чтобы ехать туда, — отметил Евгений Артюхин. — Конечно, замены им на данный момент нет. В Питере есть талантливая молодежь, которая потенциально может заиграть в будущем. Но здесь и сейчас игроков такого уровня и с таким стержнем, как ушедшие, на рынке нет. В этом плане СКА будет сложновато.

Стоит отметить, что почти каждый сезон при Ротенберге в СКА меняются ключевые игроки. В сезоне-2022/23 лидерские функции выполняли Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров, ушедшие из клуба по окончании плей-офф. В сезоне-2023/24 ярко играли перешедшие из омского «Авангарда» Сергей Толчинский и Арсений Грицюк, но в минувшем сезоне они утратили стабильность. Прошлым летом помимо Кузнецова из НХЛ приехал защитник Никита Зайцев, из ЦСКА перешли нападающие Сергей Плотников и Михаил Григоренко, из ярославского «Локомотива» — форвард Сергей Андронов.

— Такие ротации в межсезонье — стиль Романа Борисовича, — пояснил Артюхин. — Он постоянно пробует новых ребят, старается взбодрить команду, омолодить ее, что-то поменять. Когда у таких клубов нет результатов, можно понять попытки найти причины этого и улучшить ситуацию. Причем способы могут быть ошибочными, я лишь говорю о том, как Роман Борисович понимает возможности сделать лучше. Он считает необходимым менять игроков и набирать других ребят. На мой взгляд, здесь просто нужно найти золотую середину: проводить ротацию на определенных позициях, но при этом часть состава должна оставаться стабильной.

Стоит отдельно отметить постоянную смену вратарей. В прошлые сезоны эта линия также была нестабильна. Например, в 2023 году команду покинул Владислав Подъяпольский, отыгравший меньше сезона. Он затем сотворил сенсацию, выведя тольяттинскую «Ладу» в плей-офф, а этой весной вместе с «Динамо» выбил СКА. Казалось, что надолго переехал в Питер осенью 2023 года Никита Серебряков, ставший благодаря игре за владивостокский «Адмирал» лучшим вратарем КХЛ позапрошлого сезона. Но и он только год продержался в СКА.

Осенью 2024 года Никита перешел в «Авангард», с которым теперь борется за выход в полуфинал плей-офф. А СКА сделал ставку на молодого Егора Заврагина. Иногда его подменяли Артемий Плешков и Павел Мойсевич. В ходе серии с московским «Динамо» Заврагин был заменен на Плешкова, но это лишь отсрочило вылет команды.

— Там были молодые ребята в этом сезоне, и тренерский штаб старался найти среди них лидера, кто мог бы занять позицию первого номера, — подчеркнул Артюхин. — Но, к сожалению, все голкиперы пока не смогли проявить себя так, как от них ждали. И их можно понять: они еще молодые, у них большое будущее. Но на данный момент они не могут показать себя так, чтобы команда с ними шла к Кубку Гагарина. Уход Серебрякова — это серьезный фактор. Но, как и в случае с Кузнецовым, мы не знаем внутренних вопросов. Возможно, к Никите были какие-то претензии, нам это не известно. Надо понимать, что игра вратаря во многом зависит от обороны. А игра в обороне — это одна из основных проблем СКА на протяжении всего сезона. И какого вратаря там не поставь, когда тебя в каждой игре расстреливают, выходят «2 в 1» на пустые ворота, это будет стабильно приводить к голам, кто бы ни защищал твои ворота — Серебряков, Заврагин, Плешков или Мойсевич. Он не сможет это вытащить.

Штаб

В начале этой недели «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию, что СКА покинули помощники Ротенберга — Евгений Корешков и Альберт Лещев. Особенно стоит отметить Корешкова, который в качестве ассистента преуспел на прошлых местах работы. В 2011 году он в штабе Валерия Брагина выиграл молодежный чемпионат мира со сборной России (U-20). А затем помог Игорю Никитину и Сергею Федорову по разу выиграть Кубок Гагарина с ЦСКА.

Стоит отметить и ситуацию с работой с защитниками. В минувшем сезоне у СКА не было профильного тренера в этом направлении. Отвечавший за этот участок ранее Сергей Зубов ушел на пост главного тренера «Сочи». Его функции исполнял Константин Шафранов, бывший нападающий, а ныне сильнейший специалист по работе со спецбригадами большинства и меньшинства. Именно при нем в 2021 году «Авангард» выиграл Кубок Гагарина, тогда во многом успех омичей предопределила отличная реализация большинства. После этого Шафранов перешел в СКА. И в этом сезоне его поставили на несвойственную ему работу с обороной.

— СКА нужен серьезный комплексный подход к тому, чтобы команда начала правильно играть в обороне. И от этого уже отталкиваться. Тогда будет результат, а вратари станут увереннее, поскольку будут понимать, что у них есть оборона, есть, кому подчистить, кому забрать отскок, чтобы не дать сопернику добить шайбу в пустые ворота. У СКА всего этого не было в нынешнем сезоне. Проблема была в обороне — она была неправильно поставлена, — уверен Евгений Артюхин. — Многие ребята позволяли себе такие вещи, которые для защитников неприемлемы. Например, взять шайбу, бросить ее куда-нибудь, оставить свой пятак и поехать на место крайнего нападающего. В целом всё строится на дисциплине — с этим была основная проблема команды. Не знаю, как их учат играть в обороне. Может быть, это связано с ролью Шафранова, поскольку каждый должен отвечать за то, в чем он хороший специалист. Но в тренерском штабе СКА это анализировали и приняли решение так распределить обязанности между собой. Не хочется всю вину за защиту возлагать на Шафранова — в конце концов, мы знаем его как первоклассного специалиста по большинству, игре в неравных составах в целом. Здесь речь идет о всей системе, которая привела к таким действиям в обороне.

Пока Роман Ротенберг готовится в качестве главного тренера сборной России к майским товарищеским матчам с Казахстаном и Белоруссией в Астане, а также с Белоруссией в Тольятти и Минске.