«Трактор» обыграл минское «Динамо» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» в четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся в пятницу, 18 апреля, в Минске и завершился со счетом 3:2.

У «Трактора» по одной шайбе забросили Андей Светлаков, Логан Дэй и Чарльз Робинсон. У «Динамо» отличились Виталий Пинчук и Илья Усов, уточняет «Спорт-Экспресс».

В серии до четырех побед «Трактор» повел со счетом 3-1. Пятый матч хоккейного клуба состоится в воскресенье, 20 апреля, в Челябинске.

Накануне московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ со счетом 6:2.