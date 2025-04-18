«Спартак» выиграл третий матч подряд в серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
Московский хоккейный клуб (ХК) «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся в Москве в четверг, 17 апреля, и завершился со счетом 6:2.
У «Спартака» два гола забил Иван Морозов, уточняет «Спорт-Экспресс». Также по одному голу на счету Михаила Мальцева, Егора Филина, Адама Ружичка и Александра Беляева.
В команде из Уфы по одной шайбе забросили Джошуа Лива и Динар Хафизуллин.
«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч состоится в Уфе 19 апреля, в субботу.
В случае победы красно-белые выйдут в полуфинал плей-офф КХЛ.
Ранее, 13 апреля, «Спартак» победил «Салават Юлаев» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 5:4. Красно-белые уступали в основное время, однако сумели сравнять счет за секунду до конца матча.