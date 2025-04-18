Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей

Кубок Гагарина. Второй раунд. Четвертые и пятые матчи

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Игроки ХК «Спартак»

В четвертьфинале плей-офф КХЛ прошла уже половина матчей. Ни одна из серий уже точно не закончится с сухим счетом 4:0 по итогам четырех игр. Везде состоится как минимум пять встреч. Пока близки к завершению только две серии. Со счетом 3:1 ярославский «Локомотив» ведет в противостоянии с омским «Авангардом», а московский «Спартак» — с уфимским «Салаватом Юлаевым». В субботу эти пары проведут пятые матчи в Ярославле и Уфе. В случае побед «Локомотива» и «Спартака» эти две команды пройдут в полуфинал. В двух других сериях пока прошло только по три матча — со счетом 2:1 казанский «Ак Барс» выигрывает у московского «Динамо», а челябинский «Трактор» — у минского «Динамо». В пятницу эти команды проведут четвертые матчи в Казани и Минске, а два дня спустя — пятые матчи в Москве и Челябинске. В случае еще двух поражений обоих динамовских коллективов они вылетят из плей-офф, а «Ак Барс» и «Трактор» отправятся в полуфинал.

18 апреля: 19:30: «Минск Арена» (Минск, Белоруссия); «Татнефть Арена» (Ярославль). 19 апреля: 14:00, «Уфа Арена» (Уфа); 17:00, «Арена-2000» (Ярославль). 20 апреля: 14:00, «Арена «Трактор» имени Валерия Белоусова» (Челябинск); 19:00, «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Футбол

Чемпионат России. «Акрон» – «Спартак», «Краснодар» – «Ахмат», «Зенит» – «Химки», ЦСКА – «Крылья Советов»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк Игроки ФК «Краснодар»

Чемпионская гонка в РПЛ в самом разгаре. За шесть туров до финиша на золото претендуют сразу четыре команды. Матчи с их участием будут ключевыми в предстоящем 25-м туре. Идущий третьим московский «Спартак» поедет в гости к тольяттинскому «Акрону», и мы снова увидим противостояние красно-белых с их звездным воспитанником Артемом Дзюбой, со скандалом покинувшим родной клуб 10 лет назад. Лидирующий «Краснодар» примет на своем поле не проигрывающий в чемпионате уже восемь матчей подряд грозненский «Ахмат». Идущий вторым петербургский «Зенит» сыграет дома с терпящими финансовое бедствие «Химками». А занимающий четвертое место московский ЦСКА встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

19 апреля: 14:30, «Самара Арена» (Самара); 19:30, стадион «Краснодар» (Краснодар). 20 апреля: 16:30, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург); 19:30, «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турниры ATP-500 в Барселоне и WTA-500 в Штутгарте

Фото: РИА Новости/Александар Джорович Карен Хачанов

Как обычно, эта неделя не обходится без крупных теннисных турниров, в которых до решающих стадий доходят российские спортсмены. В ближайшие выходные мы можем с интересом наблюдать за двумя пятисотниками — мужским в Барселоне и женским в Штутгарте. У мужчин в столице Каталонии россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале выйдет на корт против испанца Алехандро Давидовича-Фокины. В Германии на этой же стадии сыграет наша Екатерина Александрова.

18 апреля, 13:30 – 21:30, четвертьфиналы. 19 апреля, 15:00 – 18:30, полуфиналы. 20 апреля: 14:00, финал в Штутгарте; 17:00, финал в Барселоне. «Королевский теннисный клуб Барселоны 1899 (Барселона, Испания), Porshe-Arena (Штутгарт, Германия). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Хоккей

Кубок Стэнли. Первый раунд. Первые матчи

Фото: REUTERS/Matt Marton Игроки ХК «Виннипег Джетс»

В ближайшие выходные в НХЛ стартует самая интересная часть сезона — плей-офф. 16 команд начнут борьбу за главный трофей лиги — Кубок Стэнли. В этом году он может быть в десятый раз подряд завоеван клубом, за который выступает российский хоккеист. В составе почти всех участников плей-офф есть наши представители. Первые из них выйдут на лед в ночь на воскресенье, когда «Виннипег Джетс» Владислава Наместникова сыграет дома с «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича и Алексея Торопченко. «Даллас Старз» Илья Любушкина и Евгения Дадонова примет на своей арене «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Эти две серии пройдут в рамках Западной конференции, где нас также ждут противостояния «Лос-Анджелес Кингз» Владислава Гаврикова и Андрея Кузьменко с «Эдмонтон Ойлерз» Василия Подколзина и «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева, Ильи Самсонова и Павла Дорофеева с «Миннесотой Уайлд» Кирилла Капризова. Еще четыре серии пройдут в Восточной конференции: «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и Андрея Василевского против «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова, «Оттава Сенаторз» Артема Зуба против «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова, Дмитрия Орлова, Петра Кочеткова и готовящегося к дебюту в НХЛ Александра Никишина против «Нью-Джерси Дэвилз», а также «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против «Монреаль Канадиенс» недавно переехавшего за океан Ивана Демидова.

20 апреля: 01:00, арена Canada Life Centre (Виннипег, Канада); 03:30, арена American Airlines Center (Даллас, США)

Плавание

Чемпионат России

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Чемпионат России по плаванию в Казани завершится в пятницу, когда станут известны призеры в 11 дисциплинах, включая мужскую и женскую комбинированные эстафеты 4х100 м, традиционно считающиеся главным стартом турнира. В этом национальном первенстве помимо прочего определятся наши спортсмены, которые летом поедут в нейтральном статусе на чемпионат мира в Сингапуре. Накануне последнего соревновательного дня уже девять пловцов выполнили норматив для участия в главном турнире планеты.

18 апреля: 09:00, утренние заплывы; 17:00, вечерние заплывы, . Дворец водных видов спорта (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч» Планета»

Футбол

Чемпионат Франции. ПСЖ – «Гавр», «Монако» – «Страсбург»

Фото: Global Look Press/Panoramic Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов

В ближайшие выходные российский вратарь Матвей Сафонов может впервые выйти на поле в качестве чемпиона Франции. После того, как на прошлой неделе его команда ПСЖ досрочно обеспечила себе золото Лиги 1, оставшиеся семь туров для нее являются формальностью. Теперь парижане могут сосредоточиться на Лиге чемпионов, где дошли до полуфинала, и Кубке Франции, где им в мае предстоит финал. Между тем в ближайшем туре чемпионата к ним приедет в гости «Гавр» Далера Кузяева, который продолжает борьбу за выживание в высшей лиге национального первенства. Пока команда российского полузащитника находится в зоне вылета и отстает на два очка от спасительного 16-го места. «Монако» Александра Головина ведет борьбу за выход в следующий розыгрыш Лиги чемпионов — для этого надо финишировать на месте не ниже четвертого. Пока монегаски находятся на второй строчке, но даже идущий шестым «Страсбург» отстает от них всего на три очка. И именно эта команда приедет в гости к «Монако» в ближайшем туре.

19 апреля: 18:00, стадион «Парк де Пренс» (Париж, Франция); 20:00, стадион «Луи II» (Фонвьей, Монако). Прямые трансляции на «Okko Спорт»

Волейбол

Женщины. Финал. Пятый матч. «Динамо-Ак Барс» – «Локомотив»

Фото: ТАСС/Сергей Елагин

В российском волейболе подходит к концу клубный сезон. В субботу завершится плей-офф в женской Суперлиге — там финальная серия между казанским «Динамо-Ак Барс» и калининградским «Локомотивом» дошла до счета 2:2 и последнего пятого матча. Именно по его итогам в столице Татарстана определится победитель.

19 апреля, 19:30, «Центр волейбола» (Казань). Прямая трансляция на «Матч! Планета»

Мужчины. Финал. Третий матч. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Зенит» (Казань)

Фото: ТАСС/Сергей Елагин

В один день в российском волейболе могут случиться сразу два триумфа казанских команд. Если для женского «Динамо-Ак Барс» матч с «Локомотивом» точно будет последним в сезоне, то с мужским «Зенитом-Казань» могут быть варианты. Он ведет 2:0 в серии с петербургским «Зенитом» и в случае победы в субботнем третьем матче в Питере выиграет финал и золотые медали. Если же эту встречу выиграют хозяева, то противостояние продолжится на следующей неделе, когда состоится четвертый матч в Северной столице, а если понадобится, то и пятая игра в Казани.

19 апреля, 17:00, «КСК Арена» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч Страна»