«Спартак» в матче второго раунда Кубка Гагарина в овертайме победил «Салават Юлаев»

Московский «Спартак» на выезде победил уфимский «Салават Юлаев» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина. Об этом 13 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра завершилась со счетом 5:4. Красно-белые уступали в основное время, однако сумели сравнять счет за секунду до конца матча. Адам Ружичка оформил хет-трик и забросил победную шайбу в овертайме, по одному голу на счету Николая Голдобина и Андрея Локтионова.

За «Салават Юлаев» отличились Владислав Ефремов, Деннис Ян, Динар Хафизуллин и Данил Алалыкин.

Следующий матч состоится в Москве 15 апреля.

8 апреля «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в седьмом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:1.