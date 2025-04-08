В КХЛ определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в седьмом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча проходила 8 апреля и завершилась со счетом 2:1.
Соперником клуба из Уфы по четвертьфиналу станет «Спартак».
По итогам матча «Салават Юлаев» – «Сибирь» стали известны все четвертьфиналисты Кубка Гагарина, ими стали «Локомотив», «Авангард», «Салават Юлаев», «Спартак», «Трактор», «Динамо Минск», «Ак Барс» и московское «Динамо».
7 апреля «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. У клуба из Казани отличились Илья Сафонов (16-я минута) и Кирилл Семенов (84-я). В составе екатеринбургской команды шайбу забросил Александр Шаров (9-я).