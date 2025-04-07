«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина
Казанский хоккейный клуб (ХК) «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча 7 апреля завершилась со счетом 2:1 во втором овертайме.
Среди хоккеистов «Ак Барса» отличились Илья Сафонов (16-я минута) и Кирилл Семенов (84-я). В составе екатеринбургского клуба шайбу забросил Александр Шаров (9-я).
Казанский «Ак Барс» стал предпоследним четвертьфиналистом Кубка Гагарина. Последний участник турнира определится во вторник, 8 апреля, в ходе игры «Салават Юлаева» с клубом «Сибирь».
Ранее в четвертьфинал Кубка Гагарина также вышли хоккейные клубы «Локомотив», «Трактор», «Динамо Минск», «Авангард», «Динамо Москва» и «Спартак».