Российский хоккеист Кучеров стал трехкратным обладателем «Арт Росс Трофи»
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров 18 апреля в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи», став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024–2025 годов.
31-летний хоккеист совершил 84 передачи и забил 37 голов, тем самым набрав 121 очко в 78 матчах за сезон, уточняет «Спорт-Экспресс».
В прошлом году, а также за сезон 2018–2019 годов Кучеров также возглавлял список лучших бомбардиров.
8 апреля Кучеров в матче НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» отдал свои 80-ю и 81-ю голевые передачи, повторив результат канадца Уэйна Гретцки по 80+ пасам в трех и более сезонах НХЛ подряд.