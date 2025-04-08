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Кучеров повторил достижение Гретцки по голевым передачам в трех сезонах НХЛ подряд

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» отдал свои 80-ю и 81-у голевые передачи, повторив результат канадца Уэйна Гретцки по 80+ пасам в трех и более сезонах НХЛ подряд. Встреча прошла 8 апреля и завершилась со счетом 5:1 в пользу команды из штата Флорида.

«Никита Кучеров забил гол и отдал две передачи, доведя свой счет до 115 очков (34 гола, 81 передача) в этом сезоне, что позволило ему поделить первое место в гонке бомбардиров НХЛ с центром «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном», — сказано на официальном сайте НХЛ.

Уточняется, что Кучеров достиг рекорда и стал четвертым игроком за всю историю НХЛ, кому удалось отдать 80 и более голевых передач в трех сезонах подряд. До этого подобное достижение покорялось только Уэйну Гретцки, Полу Коффи и Бобби Орру.

Рекорд Гретцки побит: Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Ранее российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.

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