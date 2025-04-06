Рекорд Гретцки побит: Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

6 апреля Александру Овечкину удалось побить легендарный рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который никто не мог превзойти более 25 лет. Во втором периоде капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Этот исторический момент сделал 39-летнего Александра Овечкина лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Подробнее о том, как российскому хоккеисту удалось побить величайший спортивный рекорд — в материале «Известий».

Исторический гол: как Овечкин побил рекорд Грецки

В воскресенье, 6 апреля, состоялся матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс». В напряженной игре против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин продемонстрировал все свои лучшие качества. Казалось, к этому моменту он готовился всю свою карьеру. Во втором периоде, при счете 2:0 в пользу «Айлендерс», он получил пас от партнера по команде и, не раздумывая, выполнил мощный бросок. Доля секунды — и шайба оказалась в сетке «Нью-Йорк Айлендерс».

Фото: REUTERS/Geoff Burke

Этот гол стал 895-м в карьере Овечкина, что позволило ему обойти достижение Гретцки, которое держалось более четверти века. В этот легендарный момент арена взорвалась от восторга, а сам Александр был окружен товарищами по команде, которые поздравляли его с историческим достижением.

Церемония награждения Александра Овечкина

НХЛ начала составлять планы для празднования рекордного гола несколько месяцев назад. Церемонию награждения Овечкина после рекорда в прямом эфире решили показать все крупные новостные каналы США. Помимо этого, на последние игры «Кэпиталз» приезжает громадная команда технического персонала, которая перед каждой встречей репетирует на льду церемонию награждения.

«Мы относимся к этой и каждой следующей игре, в которой Алекс участвует, как к встрече плей-офф Кубка Стэнли. Мы берем все материалы для церемонии в каждый город. Везде, куда мы приезжаем, проводится полномасштабная репетиция. Видео, которое будет частью этого. Ленточная доска. Все место превратится в «Землю Ови», — сказал президент НХЛ по контенту, мероприятиям и производству Стив Майер.

Фото: REUTERS/Geoff Burke

Телеканалы ESPN и TNT закрепили за Овечкиным персональную камеру OviCast. Она впервые была задействована в матче против «Каролины», в котором «Вашингтон» проиграл 1:5, но единственную шайбу столичной команды тогда забросил именно российский форвард.

Было решено, что когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, Лига позволит всем игрокам «Вашингтона» выйти на лед и отпраздновать это событие вместе с ним. Неважно, сколько времени останется до конца матча, — его прервут ради грандиозного события. В последний раз такое случалось в 1994 году, когда Уэйн Гретцки побил рекорд Горди Хоу.

Как Овечкин шел к рекорду: спортивная карьера

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье профессиональных спортсменов. Его мать, Татьяна Овечкина (в девичестве Кабанова), была известной баскетболисткой, двукратной олимпийской чемпионкой (1976 и 1980 годов), а отец, Михаил Овечкин, играл в футбол на профессиональном уровне. Спортивные гены и соответствующая атмосфера в семье с детства предопределили его судьбу.

В три года он впервые взял в руки хоккейную клюшку, а уже в пять лет родители отвели его в спортивную школу московского «Динамо». Несмотря на природные задатки, его путь в хоккее не был легким: тренировки были изнурительными, а конкуренция среди юных спортсменов высокой. Однако упорство, невероятное трудолюбие и любовь к игре помогли ему быстро выделиться среди сверстников.

Большое влияние на юного Александра оказал его старший брат Сергей. Именно он привил ему любовь к хоккею и стал примером для юного спортсмена. К сожалению, когда Александру было десять лет, Сергей трагически погиб в результате несчастного случая. Это событие сильно повлияло на будущего хоккеиста: он дал слово во что бы то ни стало добиться успеха в спорте и посвятил свою карьеру памяти брата.

Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев

К 16 годам Овечкин уже считался одним из самых перспективных игроков своей возрастной категории. В 2001 году он дебютировал в основном составе московского «Динамо» в Российской суперлиге, став одним из самых молодых в команде. В своем первом сезоне Овечкин провел 21 матч, забросив 4 шайбы и сделав 2 передачи.

Следующие несколько лет стали для Овечкина периодом стремительного прогресса. В сезоне 2002/03 он уже был полноценным игроком основного состава и набрал 15 (8+7) очков в 40 матчах. Тогда же он стал самым молодым игроком в истории чемпионата России, забросившим 10 шайб за сезон.

Настоящий прорыв случился в сезоне 2003/04, когда Овечкин стал одним из лидеров команды, набрав 23 (13+10) очка в 53 матчах. Он уверенно проявлял себя в атаке, демонстрируя мощный бросок, скорость и невероятную физическую подготовку. В этот период он начал привлекаться в сборную России, а также стал главным кандидатом на первый номер драфта НХЛ.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В сезоне 2004/05, когда из-за локаута в НХЛ многие игроки вернулись в Россию, «Динамо» усилилось топовыми хоккеистами. Вклад Овечкина помог команде завоевать золото чемпионата России. Этот успех стал для спортсмена ярким завершением карьеры в российском клубе перед отъездом за океан.

В 2003 году, в возрасте 17 лет, Овечкин впервые был вызван в национальную сборную России, что стало признанием его таланта на международном уровне. Его успешные выступления за «Динамо» привлекли внимание скаутов из Национальной хоккейной лиги, и в 2004 году он был выбран под первым номером на драфте НХЛ клубом «Вашингтон Кэпиталз».

Осенью 2012 года в НХЛ снова начался локаут, и многие звезды отправились играть в Европу. Овечкин принял решение вернуться в «Динамо», несмотря на предложения из других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В этот период он провел 31 матч, забросив 19 шайб и сделав 21 передачу (40 очков). Он продолжал показывать высокий уровень игры, и его лидерство помогло команде бороться за высокие позиции. Когда локаут завершился в январе 2013 года, Овечкин вернулся в «Вашингтон Кэпиталз».

Фото: REUTERS/Geoff Burke

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки в 2019 году. Рекорд канадского нападающего по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ был установлен в 1994 году, когда он забил свой 802-й гол. Впоследствии он добавил к этому числу еще 92 гола, завершив карьеру с 894 голами в 1999 году после 20 сезонов в НХЛ

Спустя шесть лет, в сезоне 2024/25, Овечкину удалось побить рекорд Грецки. К весне 2025 года ему оставалось меньше пяти голов до достижения отметки канадского спайпера. 5 апреля 2025 года Овечкин забил две шайбы в матче против «Чикаго Блэкхокс», повторив рекорд Гретцки в 894 гола. Этот момент стал историческим для мирового хоккея. Чтобы достичь этой отметки, Овечкину понадобилось провести на одну игру меньше, чем Гретцки: 1486 против 1487. В этот же день российский нападающий был признан первой и второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ одновременно.

Главные достижения Александра Овечкина

Александр Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в истории НХЛ. За свою карьеру российский снайпер завоевал множество наград и титулов, среди которых:

— обладатель Кубка Стэнли 2018 года: Овечкин привел «Вашингтон Кэпиталз» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став первым российским капитаном, завоевавшим этот трофей;

— трехкратный чемпион мира: российский хоккеист выиграл чемпионаты мира в 2008, 2012 и 2014 годах в составе сборной России;

— девятикратный обладатель «Морис Ришар Трофи»: Овечкин становился лучшим снайпером НХЛ девять раз;

— обладатель «Харт Трофи»: лидер «Вашингтон Кэпиталз» трижды признавался самым ценным игроком НХЛ по версии журналистов;

— кубок Гагарина 2013 года, который Овечкин выиграл с «Динамо Москва»;

— рекорд по голам в возрасте 35+ лет: Овечкин стал первым игроком, забившим 40+ голов в трех сезонах после 35 лет.

Почему рекорд Овечкина важен для мирового хоккея

Рекорд Александра Овечкина имеет огромное значение не только для него самого, но и для всего хоккейного сообщества. Рекорд Гретцки считался непревзойденным более 26 лет, и многие сомневались в возможности его повторения. Статистика Овечкина в силу возраста должна была стать хуже. Кроме того, во время его карьеры НХЛ дважды пережила локаут, когда из-за отсутствия соглашения между лигой и хоккеистами игры не проводились.

Фото: REUTERS/Geoff Burke

Несмотря на это, Овечкин сохранял высокий темп, с каждым годом стремительно приближаясь к рекорду, чтобы наконец побить его 6 апреля 2025 года. Во многом благодаря боевому настрою «Вашингтон» впервые с чемпионского сезона занимает лидирующую позицию в НХЛ и считается одним из претендентов на Кубок Стэнли.

Кто поздравил Овечкина с новым рекордом

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поздравили российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.

В клипе звучит знаменитый трек «18 мне уже» со специально написанным Жуковым к рекордному голу текстом. Также в нем объединены спортсмены Континентальной и Молодежной хоккейных лиг (КХЛ, МХЛ), а также актеры сериала «Молодежка».

Фото: телеканал СТС

Жуков отметил, что, как и вся страна, переживал за Овечкина и с нетерпением ждал рекорда. Певец назвал его не только легендой хоккея, но также человеком, который может поддержать в любой момент.