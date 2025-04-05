Александр велик: как Овечкин догнал Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в ночь на 5 апреля сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3). Вторая шайба 39-летнего россиянина стала для него 894-й за карьеру в 1486-й игре в североамериканской лиге. Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. 39-летний россиянин проводит 20-й сезон в НХЛ. Первую шайбу в лиге Овечкин забросил 5 октября 2005 года.

В одном ряду с Новаком и Леброном

Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах за 20 сезонов в НХЛ, которые он провел в «Эдмонтоне», «Лос-Анджелесе», «Сент-Луисе» и «Рейнджерсе». Канадец единолично возглавлял список лучших снайперов с 23 марта 1994 года, когда он забил 802-й гол и обошел Горди Хоу. Последнюю, 894-ю, шайбу в карьере Гретцки забросил 29 марта 1999 года в 1479-й игре — за восемь матчей до конца сезона-1998/99, после которого он завершил карьеру. Казалось, что этот рекорд будет держаться вечно, но Александр Овечкин был не согласен с таким мнением.

— Эмоции самые положительные, — отметил в беседе с «Известиями» агент Овечкина Глеб Чистяков. — Повторение рекорда Гретцки — это блестящее достижение, но нам нужно сделать еще один шаг вперед. И все знают, какой это шаг. Поэтому ждем и верим.

Закричать после 894-го гола капитана «Вашингтона», который он забил в ворота «Чикаго», ради величия момента что-то в духе «Он сделал это, наша легенда!», можно. Но это будет выглядеть не натурально. В данном случае ожидание, предвкушение и наследие более интересны, чем непосредственно финальная точка.

К своему достижению Овечкин шел много лет, а последние сезона три речь только и шла о великой погоне за Уэйном Гретцки, словно с «Вашингтоном» и его капитаном больше ничего важного не происходило. Никто не сомневался, что Александр рано или поздно достигнет заветной цели. Сиюминутные восторги можно оставить для других памятных историй типа золотого гола Ильи Ковальчука на ЧМ-2008 или золотого гола Капризова на Играх-2018. Они прекрасны в моменте.

То, чего добился капитан «Вашингтона», имеет принципиально иное значение в мировом масштабе. Прежде всего оно свидетельствует о чисто спортивном величии, ставя Овечкина рядом с лучшими атлетами всех времен и народов.

— Мало кто верил, что рекорд Гретцки кто-нибудь повторит, — рассказал «Известиям» бывший тренер сборной России Вячеслав Быков. — Но появился талантливый игрок, и он смог! Будет ли вечен потенциальный новый рекорд Овечкина? Предугадать невозможно, но стремление у других будет, хоть это сделать будет очень трудно и сложно. Тем более что Александр не собирается останавливаться на достигнутом, а продолжит его улучшать.

Оставаться одним из лучших в своем деле на протяжении двух десятков лет — удел суперзвезд типа Леброна Джеймса или Новака Джоковича. Русских рядом не было. Но теперь есть. Даже современники Овечкина, выходившие вместе с ним на площадку, не устают восхищаться его мотивацией. Хоккеисты, с детства привыкшие к конкуренции и преодолению, восхищаются человеком, который продолжает делать историю в предпенсионном по спортивным меркам возрасте.

Большое везение

В 2010–2012 годах, когда результативность Овечкина съехала ниже отметки в 40 голов за сезон, североамериканские коллеги писали, что нападающий «Кэпиталз» уже не тот, сдает физически, и к нему приспособились. Это было не частное мнение одного-двух завистников, а вполне распространенная точка зрения. Сейчас на те выводы приходится смотреть с саркастичной улыбкой. Разве умные люди могут так наивно ошибаться? В этом нет ничего странного. В таком «переобувании» больше всего заслуга самого Овечкина, который не перестает удивлять.

Рекорд прекрасен не только цифрами, но и личностью его обладателя. Александр давно вышел за чисто хоккейные границы, что пошло на пользу всей индустрии, а не только ему самому. Первые лица России и США считают за честь при встрече пожать ему руку и пообщаться.

— Очень впечатляющее достижение, — заявил в разговоре с «Известиями» вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли. — Мне очень нравится то, что Александр привнес в НХЛ за последние 20 лет. Он страстно любит игру, и его энтузиазм заразителен. Нам очень повезло, что он работает в нашей лиге.

Свой последний отрезок к новой вершине Овечкин начал в условиях жесточайшего давления, связанного с политической ситуацией в мире, и вышел из них максимально достойно. Это заслуживает уважения, как бы ни надрывали горло хейтеры и ни бесился Доминик Гашек. Само слово «русский» в хоккее давно не звучало так гордо. Уникальный рекорд принадлежит не только Овечкину, но и всей стране, где великий нападающий вырос и огранил свой талант. Эти вещи нельзя переоценить ни в моменте, ни в ближайшем будущем.

А до того, чтобы обойти Гретцки и стать единоличным обладателем рекорда, Овечкину осталось забить один гол. Ждать осталось совсем немного.

— Я рад, счастлив и горд за Сашу, — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. — Благодарю и поздравляю в первую очередь его маму, Татьяну Николаевну Овечкину. Поздравляю всю семью Саши, которая его всегда поддерживает. И также поздравляю, конечно, самого Александра Михайловича с повторением великого рекорда. Осталось забить на одну шайбу больше, будем все вместе этого ждать. Овечкин не стал выходить на площадку, когда у «Чикаго» были пустые ворота? Не хотел забивать в пустые, видимо. Хотя и хет-триком завершить это дело было бы красиво.

В 2018-м «Вашингтон», выступающий в НХЛ с 1974 года, впервые выиграл Кубок Стэнли, а Овечкин стал первым в истории российским капитаном команды, которому удалось завоевать главный трофей лиги, также он был признан самым ценным игроком плей-офф.

За карьеру в НХЛ россиянин получил множество личных наград:

«Морис Ришар Трофи» — лучшему снайперу регулярного чемпионата (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020);

«Арт Росс Трофи» — лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2008);

«Колдер Трофи» — лучшему новичку сезона (2006);

«Харт Трофи» — лучшему хоккеисту сезона (2008, 2009, 2013);

«Тед Линдсей Эворд» (до 2010 года — «Лестер Пирсон Эворд») — самому выдающемуся хоккеисту сезона (2008, 2009, 2010)

«Конн Смайт Трофи» — самому ценному хоккеисту плей-офф (2018).