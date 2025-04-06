«Многим вещам в исполнении Овечкина просто не научить»

Одной из самых ярких серий первого раунда Кубка Гагарина стало противостояние московского «Динамо» и петербургского СКА. Динамовцы выиграли дома два первых матча — 3:1 в основное время и 2:1 в овертайме. Затем в Питере третий матч оказался за СКА — 5:3. А четвертая игра стала одной из лучших в истории КХЛ. Петербургский клуб отыгрался с 2:4 в концовке основного времени, не реализовал буллит в овертайме, а затем его гол после долгого просмотра видеоповтора арбитры не засчитали из-за помехи вратарю. А во втором овертайме «Динамо» забросило победную шайбу и повело в серии 3:1. Ему осталось выиграть один матч, чтобы пройти дальше.

Но пятую встречу в Москве выиграл в овертайме СКА (4:3). Теперь командам в воскресенье предстоит сыграть в Питере шестой матч. Если и там победят армейцы, то всё решится во вторник в Москве по итогам седьмой игры. В интервью «Известиям» нападающий СКА Михаил Григоренко рассказал, как команда пережила поражение во втором овертайме четвертого матча, как реагирует на провокации североамериканских легионеров «Динамо», а также поделился впечатлениями от нахождения защитника Никиты Зайцева на тренерском мостике и высказался о скором рекорде Александра Овечкина по голам в НХЛ.

— Как эмоционально и физически восстанавливались после длинного и тяжелого четвертого матча с двумя овертаймами?

— Было достаточно времени восстановиться. Понятно, что мы потерпели досадное поражение в овертайме, была незасчитанная наша шайба. Но мы это преодолели и выиграли пятый матч в овертайме у «Динамо» — психологическое преимущество теперь на нашей стороне. Так что с хорошим настроением едем назад в Питер на шестой матч.

— Чувствуете, что переламываете серию в свою пользу?

— Да нет, тут у нас изначально две равные команды играют. Четыре овертайма в трех матчах из пяти — никто не хочет уступать. Бьемся за каждый метр площадки.

— Главный тренер СКА Роман Ротенберг не раз критиковал на пресс-конференции поведение североамериканских легионеров «Динамо», по его мнению, провоцирующих соперника. Как с этим пытаетесь справляться?

— Думаю, мы в пятом матче сделали шаг вперед в этом направлении. Меньше поддавались на провокации. Динамовцы играют так, как считают нужным. А мы играем в свой хоккей. И главное — не поддаваться на провокации и не удаляться.

— Как вам Никита Зайцев в роли тренера, которым он после травмы стал в пятом матче?

— В основном с защитниками работал. Поэтому с нами меньше пересекался. Возможно, он дал дельные советы защитникам. Это уже не первый случай в КХЛ, когда действующий игрок в момент травмы встает на скамейке и ассистирует главному тренеру. Никита — очень опытный игрок, было приятно его присутствие рядом с нами. Но, конечно, он нам нужнее на льду.

— После поражения во втором овертайме четвертого матча Роман Ротенберг говорил, что СКА должен быстрее восстановиться после такого, так как состав у него моложе динамовского. Это действительно помогло в пятой игре?

— Трудно сказать. «Динамо» играет в очень терпеливой манере, очень много у него выстроено в средней зоне. Движения у нас, конечно, больше. Не знаю, с чем это связано, но мы в целом очень уверенно чувствуем себя перед следующим матчем.

— Вы выиграли три Кубка Гагарина в составе ЦСКА, когда команда очень много проводила семиматчевые серии, а в финале 2022 года она отыгралась с 1:3 у «Металлурга». Что надо делать, чтобы повторить это вновь в СКА?

— Продолжать работать, играть терпеливо, не удаляться, выполнять установку на игру. Сейчас главное восстановиться и хорошо подготовиться к следующему матчу.

— Следите за движением Овечкина, который вот-вот должен побить рекорд Уэйна Гретцки?

— Да, конечно, все следят, все переживают.

— За счет чего он провел такую сумасшедшую карьеру?

— Причина номер один — богатырское здоровье. Оно от природы. Плюс гены от родителей. Второе — сумасшедшая работа, самоотдача. И, конечно, голевое чутье просто сумасшедшее. Величайший снайпер всех времен. Многим вещам в его исполнении просто не научить.

— Вы вместе играли с Овечкиным за сборную России на чемпионате мира 2019 года. Какое он в личном плане произвел тогда впечатление?

— Классный лидер, ведет команду за собой. Очень дружелюбный, приветливый ко всем. Со всеми на равных общается. В общем, классный парень. Только положительно могу о нем говорить.