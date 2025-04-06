Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд Гретцки
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Он забросил шайбу в ворота соотечественника, выступающего за команду соперников, Ильи Сорокина. Так, Овечкин возглавил рейтинг самых метких снайперов лиги.
Накануне Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в матче против ХК «Чикаго» регулярного чемпионата НХЛ, повторив снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с событием. После матча спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке.
Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в беседе с «Известиями» 5 апреля назвал успех Овечкина достижением мирового хоккея. По его словам, россиянин своим успехом доказывает превосходство и то, что ему нет равных.