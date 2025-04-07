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С мировым рекордом Овечкина поздравил лидер «Руки Вверх!» Жуков

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Фото: телеканал СТС
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Телеканалы холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с мировым рекордом.

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6 апреля Овечкину удалось побить легендарный рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Во втором периоде капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс».

Поздравлением от Жукова стал клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива.

В клипе звучит трек «18 мне уже» со специально написанным Жуковым к рекордному голу текстом. Также в нем объединены спортсмены Континентальной и Молодежной хоккейных лиг (КХЛ, МХЛ), а также актеры сериала «Молодежка».

Жуков отметил, что, как и вся страна, переживал за Овечкина и с нетерпением ждал рекорда. Певец назвал его не только легендой хоккея, но также человеком, который может поддержать в любой момент.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рекорд Гретцки побит: Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

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