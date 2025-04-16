СМИ узнали о снижении США требования для Украины по возврату помощи

США смягчили свою позицию в переговорах с Украиной по поводу компенсации за оказанную военную и экономическую помощь, снизив сумму с $300 млрд до около $100 млрд. Об этом 16 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи», — уточняется в материале.

По словам агентства, Вашингтон настаивает на заключении соглашения о разделе прибыли от будущих инвестиционных проектов на территории Украины — в частности, в сфере полезных ископаемых и инфраструктуры — в качестве компенсации затрат, «понесенных США с начала конфликта».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина направила встречное предложение в минувшие выходные и стороны находятся «очень близко» к заключению сделки.

По его словам, соглашение может быть подписано уже на этой неделе.

Уточняется, что администрация Трампа по-прежнему не желает обещать будущие инвестиции на помощь Украине и «откладывает этот вопрос».

Бессент 4 апреля выразил надежду, что ресурсная сделка с Украиной будет подписана. Он добавил, что американская сторона рассматривает подписание соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды.

Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. По данным издания, новое соглашение теперь предоставляет Вашингтону не только доступ к редкоземельным металлам Украины, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.

На следующий день американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам.