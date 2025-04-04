Министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду, что ресурсная сделка с Украиной будет подписана в ходе визита на следующей неделе. Об этом он заявил 4 апреля в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Мы ожидаем украинскую техническую команду начиная со следующей недели, и я надеюсь, что подпишем эту вещь», — говорится в интервью, опубликованном на странице журналиста в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Бессент добавил, что Штаты рассматривают подписание соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды, которая также покажет России, что Вашингтон «стоит вместе с украинцами».

1 апреля министр иностранных дел киевского режима Андрей Сибига заявил, что соглашение о минеральных ресурсах между Украиной и США ни при каких условиях не должно препятствовать вступлению Киева в Европейский союз.

Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. По данным издания, новое соглашение теперь предоставляет Вашингтону не только доступ к редкоземельным металлам Украины, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.

На следующий день американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам.