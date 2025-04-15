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Дилеры сообщили об усилении скидок на китайские авто в апреле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Около трети китайских марок в России усилили свои скидки на новые автомобили в размере 70–100 тыс. рублей для удержания спроса. Об этом заявил замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, передает аналитическое агентство «Автостат» 15 апреля. По его словам, скидки на машины сейчас действуют у большинства брендов.

В свою очередь, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин указал, что стоимость своих автомобилей в РФ в меньшую сторону пересмотрели уже ряд марок. Некоторые бренды на машины 2024 года выпуска предлагают скидки в размере 5–10%, причем по невостребованным комплектациям дисконт может доходить до 15–20%.

При этом, как отметил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, скидки будут скорректированы, когда закончится распродажа избыточных товарных запасов. Это приведет к удорожанию автомобилей, спровоцировав еще большее падение спроса, прогнозирует он.

Продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2025 года составили 79,8 тыс. единиц, что на 45,5% меньше, чем в марте прошлого года.

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10 апреля сообщалось, что в январе – марте 2025 года в России закрылись 213 китайских автосалонов из-за потери инвесторов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 автосалонов), и в три раза больше, чем в I квартале прошлого года (67 шоурумов).

До этого, 7 апреля, стало известно, что средняя цена нового автомобиля в I квартале 2025 составила 2,96 млн рублей. Среди марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно потеряли в цене машины брендов «Москвич» (–14,7%) и Omoda (–4%).

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