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Свыше 210 китайских автосалонов закрылись в РФ с начала года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В январе—марте 2025 года в России закрылись 213 китайских автосалонов из-за потери инвесторов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 автосалонов), и в три раза больше, чем в I квартале прошлого года (67 шоурумов). Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинг».

«Лидерами по потерям дилеров стала марка Bestune (26 закрытий), на втором месте — Kaiyi (20 закрытий), на третьем — DFM (16 закрытий). В топ-10 брендов по числу закрытий впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и Li Auto», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, если этот тренд сохранится до осени, то по итогам года будет установлен рекорд по числу закрытий китайских шоурумов, а общий объем локаций авторитейла вновь упадет значительно ниже 4 тыс.

Всего в I квартале 2025 года было закрыто 274 дилерские локации (по всем брендам). За этот период открылось 124 салона китайских марок (вдвое меньше, чем в январе—марте 2024-го). По итогам всего 2024-го зафиксировано закрытие 449 шоурумов.

На все марки из КНР теперь приходится 2,7 тыс. салонов, что на 87 меньше, чем в начале 2025 года. В рейтинге по числу шоурумов лидирует Chery, за ней идут Geely и Changan.

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7 апреля сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в I квартале 2025 составила 2,96 млн рублей. Среди марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно потеряли в цене машины брендов «Москвич» (–14,7%) и Omoda (–4%). Средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 845 тыс. рублей. Среди марок заметно доступнее стали Hyundai (–8%) и Kia (–7,1%).

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