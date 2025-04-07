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Названы наиболее подешевевшие в 2025 году автомобили

«Авито Авто»: новый «Москвич 3» оказался лидером по снижению стоимости
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Средняя цена нового автомобиля в I квартале 2025 составила 2,96 млн рублей. Среди марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно потеряли в цене машины брендов «Москвич» (–14,7%) и Omoda (–4%). Об этом «Известиям» 7 апреля рассказали эксперты «Авито Авто».

Три модели из числа самых популярных у пользователей платформы подешевели более чем на 10%. Больше всего снизилась цена «Москвич 3» — на 18,4% (1,77 млн рублей). Средняя цена Chery Tiggo 4 Pro уменьшилась на 13,8% (2,1 млн рублей), а Lada Largus — на 12,4% (1,73 млн рублей). Еще две модели подешевели чуть меньше чем на 4%: Omoda C5 (–3,9%; 2,83 млн рублей) и Jetour Dashing (–3,8%; 2,84 млн рублей).

Средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 845 тыс. рублей. Среди марок заметно доступнее стали Hyundai (–8%) и Kia (–7,1%).

Цены пяти популярных на вторичном рынке моделей также значительно снизились. Наиболее выгодной по сравнению с предыдущим годом оказалась покупка Hyundai Solaris: он подешевел на 8,8%, до 980 тыс. рублей. Доступнее стали Toyota Camry (6,2%; 2,15 млн рублей) и Lada Kalina (6,2%; 300 тыс. рублей), а также Ford Focus (–4,2%; 625 тыс. рублей) и Lada Granta (–3,1%; 635 тыс. рублей).

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Ранее в этот день сообщалось, что оригинальные запчасти для легковых автомобилей массового ценового сегмента иностранных брендов, не считая китайских, подешевели в России на 1,2% за месяц. Так, если в феврале 2025 года средняя цена на запчасти составляла 100,3 тыс. рублей, то по итогам марта она снизилась до 99,1 тыс. рублей.

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