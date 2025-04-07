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Запчасти для авто ушедших из РФ марок подешевели за месяц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Оригинальные запчасти для легковых автомобилей массового ценового сегмента иностранных брендов, не считая китайских, подешевели в России на 1,2% за месяц. Об этом 7 апреля в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), которое проанализировало цены на запчасти по страховой корзине.

Так, если в феврале 2025 года средняя цена на запчасти составляла 100,3 тыс. рублей, то по итогам марта она снизилась до 99,1 тыс. рублей.

Сильнее всего снизилась цена на заднее крыло (–2,3%; 124,6 тыс. рублей), задний бампер (–1,9%; 68 тыс. рублей) и заднюю правую дверь (–1,7%; 148,6 тыс. рублей).

Самой высокой в выборке оказалась средняя цена фары (–1,5%; 156,7 тыс. рублей). На лобовое стекло (+0,3%; 91,7 тыс. ед.) и подушку безопасности (+0,2%; 106,8 тыс. рублей) снижения цен не зафиксировано.

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4 апреля сообщалось, что в I квартале 2025 года россияне чаще всего интересовались машинами с пробегом марки Lada. Среди моделей наиболее востребованными оказались Lada Priora, Granta, 2114 Samara и 2107. Замыкает пятерку Toyota Camry, за ней идут Lada Kalina, 4×4 («Нива»), Ford Focus, Hyundai Solaris и Lada 2110.

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