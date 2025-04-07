На все четыре: популярный кроссовер из КНР получил новую версию

Компактный «паркетник» Jetour Dashing получил полноприводную версию и необычные для своего класса опции, а по цене приблизился к флагманскому кроссоверу марки. В особенностях новинки корреспондент «Известий» разбирался на дорогах Ярославской области.

Ближе к «Ламбо»

Для путешествий подходит любой современный автомобиль, однако наличие полного привода расширяет список маршрутов и дает больше уверенности вне асфальтовых дорог. У бренда Jetour, который настойчиво позиционирует свои кроссоверы как автомобили для путешествий, подходящей под это определение моделью была только одна — T2, поскольку лишь она могла похвастаться приводом на все колеса. Тем удивительнее, что второй моделью марки на нашем рынке с шильдиком AWD на корме стал Jetour Dashing, чья привычная стихия — город.

Стильный паркетник Dashing, дизайнеры которого явно вдохновлялись внешностью суперкроссовера Lamborghini Urus, хорошо знаком россиянам, ведь только за прошлый год продажи превысили 15 тыс. экземпляров, да и в такси он встречается часто. Переднеприводные версии по большей части комплектуются турбомоторами 1,5 л (147 л.с.), флагманская имеет 190-сильный турбированный 1,6 л, оба агрегата сочетаются с «роботами».

Габариты Jetour Dashing составляют 4590×1900×1685 мм при колесной базе 2720 мм. Дорожный просвет при полной нагрузке — 150 мм Фото: Jetour

В новой версии Dashing установлен тот же 1,6-литровый мотор, потерявший четыре «лошади», зато получивший автоматическую коробку передач с восемью ступенями и гидротрансформатором — такой же недавно обзавелся Jetour T2. Конструктивно «автомат» повторяет японскую коробку Aisin и выдерживает тягу в 300 Нм. Привод на заднюю ось передается через многодисковую муфту марки Faps. Такая же стоит, к примеру, на недавно вышедшем на рынок Soueast 07 и некоторых полноприводных кроссоверах концерна Chery. Ее уже критикуют за нерасторопность.

С появлением полного привода «Дэшинг» стал к «Урусу» еще ближе, хотя столь же эффектно «прыгать» со светофоров не сумеет. Китайский паркетник прибавил в весе 80 кг относительно моноприводной версии с таким же мотором и чуть потерял в динамике — в разгоне до «сотни» он едва выходит из 11 секунд.

Фото: Jetour

Отчасти такой разгон почти 200-сильного кроссовера обусловлен «задумчивостью» после нажатия на педаль акселератора. Задержка проявляется как на ходу, так и в движении. Спорт-режим не помогает, с такими настройками педалирование делает автомобиль только более дерганым, да и скидывать передачи вниз коробка не спешит. Проблема моноприводного Dashing с попаданием в противофазу сохранилась: педаль газа уже отпущена, а мотор продолжает набирать обороты.

Впрочем, это не делает управление совсем уж некомфортным. При размеренном движении трансмиссия «жонглирует» передачами незаметно и без толчков, словно едешь на электрокаре. Динамики в городском потоке хватает с лихвой, но за городом обгоны тихоходов приходится планировать чуть заранее.

И в снег, и в грязь

Где-то на пути из Рыбинска в Ярославль сворачиваем с маршрута тест-драйва, который проходил исключительно по асфальту, и направляем Jetour Dashing на грунтовку, покрытую снежно-грязевой кашей. Помимо дежурных асфальтовых режимов работы, полноприводный паркетник располагает тремя фиксированными внедорожными настройками управляющей электроники, которые задействуют полный привод. Их и пробуем.

В зависимости от выбора меняется степень агрессивности подключения задней оси, настройки отклика газа и работа систем контроля тяги. В режиме «Снег» муфта подключается мягко и постепенно, антипробуксовочная система работает активнее.

Dashing с полным приводом оснащен турбомотором 1.6 мощностью 186 л. с., восьмидиапазонным «автоматом» Фото: Jetour Разгон с нуля до 100 км/ч занимает 10,9 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч Фото: Jetour Полный привод предусматривает три режима ездовой электроники: «Снег», «Грязь» и «Офроуд» Фото: Jetour В цветовую гамму входят сразу семь оттенков: черный, белый, красный, синий, серый, зеленый и светло-серый Фото: Jetour Предусмотрена система камер 360° с функцией обзора пространства под машиной Фото: Jetour Дверный ручки выкидные во всех комплектациях Фото: Jetour В стайлинг-пакет версии Sport входят красные полосы на бамперах, декоративная имитация диффузора, зеленые тормозные суппорты, сдвоенные патрубки «выхлопа» и 20-дюймовые диски Фото: Jetour

Если включить «Грязь», педаль газа становится «острее» по сравнению со «Снегом», на заднюю ось подается больше тяги одновременно, а электронные помощники становятся пассивными, чтобы колеса могли грести. Наконец, в режиме «Офроуд» электроника дает еще большую свободу колесам с приоритетом в максимальной тяге, муфта включается еще чаще.

В дороге между селами, где-то в глуши, «Дэшинг» с поставленной ему задачей справился достойно, трогаясь в том числе и в ситуации, когда одна сторона машины находится в рыхлом снегу, а другая — в грязи. Ставить кроссовер в более суровые условия не было смысла.

Примечательно, что никаких изменений в подвеску по сравнению с моноприводными версиями инженеры Jetour не внесли. Крены невелики, подвеска по-прежнему жесткая и недостаточно энергоемкая, на магистрали автомобиль часто потряхивает, от руля информативности не хватает.

«Батька-атаман»

В салоне главное приобретение полноприводного «Дэшинга», отчего-то доступное только в самой дорогой версии, — это оттоманка у сиденья переднего пассажира с электронной регулировкой. Если максимально ее поднять, а кресло сместить до упора назад, то посадка становится сродни «капитанской» на втором ряду минивэна. Это наиболее комфортное место во всем автомобиле, кресла которого рассчитаны на субтильных седоков невысокого роста.

Интерьер Jetour Dashing изначально задумывался с минимумом физических клавиш и переключателей, но с появлением полного привода кроссовер изменил себе. «Шайбу» выбора ездового режима расположили на парящей центральной консоли, лишив ее одного подстаканника. Безусловно, это удобнее, чем переключать настройки через сенсорный «телевизор», даже несмотря на то что графика и логика его меню одни из лучших на рынке. Да и кто в городском кроссовере будет чаще переключаться между режимами «Снег» и «Офроуд», чем пользоваться вторым подстаканником?

На парящей консоли «шайба» заменила один подстаканник, рядом — беспроводная зарядка для смартфона Фото: Jetour

Если и вмешиваться в созданный по образу современного электромобиля цифровой стиль, то регулировка зеркал заднего вида с физических кнопок не помешала бы, как и ряд «горячих» клавиш. С кнопкой подачи омывающей жидкости на левой «стрекозе» тоже следовало бы что-то сделать — рычажок настолько податливый, что то и дело включается сигнал поворота. Нестабильную работу стеклоочистителей не исправили. Брызгаешь на стекло «омывайку», а щетки то смахивают ее сразу, то работают с задержкой.

Доминанта интерьера — 15,6-дюймовый экран мультимедиа Фото: Jetour Руль двухспицевый, скошенный сверху и снизу, регулируется по высоте и вылету Фото: Jetour Экран цифровой приборки узкий, показания частично перекрываются ободом руля Фото: Jetour К рычажку управления трансмиссией придется привыкать Фото: Jetour На центральном «телевизоре» завязано управление всеми функциями автомобиля, включая регулировку зеркал заднего вида и подогрев сидений Фото: Jetour Мультимедиа по качеству графики, анимаций и быстродействию — одно из лучших. Такая же система установлена в Jetour T2 Фото: Jetour Подушки кресел короткие, за рулем сиденье хочется опустить ниже Фото: Jetour Пространства в салоне много, как и места в ногах на втором ряду. Фото: Jetour Объем багажного отделения составляет 486 литров Фото: Jetour А при сложенных сиденьях второго ряда — 977 литров Фото: Jetour

Полноприводные модификации оснащаются самым крупным из доступных 15,6-дюймовым центральным экраном мультимедиа-системы, которая наконец получила поддержку протоколов Apple Carplay и Android Auto, причем провода для подключения смартфонов не понадобятся. Моноприводным версиям и сейчас положен только неудобный CarbitLink с «отзеркаливанием».

Дорого-богато

Цена Jetour Dashing AWD в топовой комплектации Sport стартует от 3,8 млн рублей без учета скидок, что почти на 600 тыс. рублей дороже переднеприводной версии с таким же мотором. Если прибавить к этой сумме еще 160 тыс. рублей, то средств должно хватить для покупки кроссовера Jetour T2, который играет уже в другом классе.

Полноприводный Jetour Dashing представлен в двух комплектациях. Начальная стоит от 3,64 млн рублей, топовая Sport — от 3,8 млн рублей Фото: Jetour