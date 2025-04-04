«Автостат» сообщил о почти двукратном падении продаж авто в РФ

По итогам марта 2025 года в России было реализовано 79,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 45,5% меньше, чем в первый весенний месяц 2024-го. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 4 апреля.

Лидером рынка остается Lada, ее доля в начале весны превысила 31% (год назад этот показатель находился на уровне ниже 28%), а продажи составили 25,2 тыс. проданных экземпляров.

Среди иномарок самым популярным брендом стал Haval, автомобили которого в марте разошлись тиражом в 9,8 тыс. единиц. На третьей строчке в общем рейтинге находится Chery (8,4 тыс. ед.), за которым расположились еще две марки из КНР — Geely (5,1 тыс. ед.) и Changan (3,8 тыс. ед.).

Шестое место занимает белорусский Belgee с показателем 2,4 тыс. машин. Следом идут еще три марки из Китая: Omoda (2,1 тыс. ед.), Jetour (2,1 тыс. шт.) и Jaecoo (1,6 тыс. ед.). Замыкает десятку петербургский бренд Solaris (1,6 тыс. шт.), который попал в нее впервые. Он оказался единственным среди представленных брендов, который демонстрирует рыночный рост (почти в девять раз — на низкой базе). А самое сильное падение зафиксировано у Geely (–65,8%).

По итогам I квартала 2025 года в России было продано 246,9 тыс. новых легковых автомобилей — на 25,3% меньше, чем за три месяца прошлого года. Самый высокий рост отмечен у Solaris (в 23 раза). Кроме него в плюсе также оказались Jetour (+19%), Jaecoo (+25,3%) и Belgee (+46,6%). Остальные шесть марок показывают отрицательную динамику, а хуже всего она снова у Geely (–54,6%).

За последний зимний месяц в России было реализовано 78 тыс. новых легковых автомобилей, что на 24,9% меньше, чем в феврале 2024 года.

5 марта в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что февраль 2025 года поставил десятилетний антирекорд в продажах новых автомобилей. По словам председателя комитета Алексея Калицева, к сокращению продаж привели такие факторы, как выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе.

2 апреля глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в марте российский автомобильный рынок показал значительную негативную динамику, сократившись на 44,4%. В марте в России было продано 28,7 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 7,4% больше, чем в феврале текущего года, и на 33% меньше, чем годом ранее.