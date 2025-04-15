Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США

Хуситы будут наращивать удары по американским войскам как по интенсивности, так и по разрушительной силе, заявил «Известиям» член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.

«Военные операции Йемена против израильской территории и израильского судоходства в Красном море зависят от прекращения агрессии и предоставления возможности доставить помощь нашему народу в Газе. Противостояние американской агрессии, поддерживающей израильское образование, является законным правом Йемена и будет усиливаться как по интенсивности, так и по разрушительной силе до тех пор, пока эта агрессия не прекратится», — отметил представитель движения.

Он подчеркнул, что нынешние удары США, вне зависимости от их масштаба и степени эскалации, не окажут влияния на позицию движения по поддержке Палестины. Как заверяют в «Ансар Аллах», военные операции хуситов продолжаются глубоко внутри израильской территории. Цель этих атак, по словам Хузама аль-Асада, — оказание давления на Израиль для прекращения боевых действий и обеспечения жителей Газы гуманитарной помощью.

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.

В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники.

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Поразить ответом: хуситы обещают усилить удары по ВС США