Несгибаемая доля: хуситы сохранили боеспособность после ударов США

В результате американских авиаударов Йемен понес значительные потери: разрушены жилые дома и инфраструктура, число погибших и раненых среди мирного населения достигло 320. Об этом «Известиям» сообщил источник в «Ансар Аллах» (хуситы). В движении при этом подчеркивают, что удары не затронули его военный потенциал, который продолжает расти. За последние дни хуситы активизировали удары по американским кораблям. По данным СМИ, представители Пентагона признают, что подземный арсенал повстанцев не пострадал. Согласно информации CNN, подготовка к наземной операции против йеменского движения уже ведется.

США нанесли серьезные удары по Йемену

Правительственные учреждения, гражданская инфраструктура и жилые кварталы Йемена продолжают подвергаться массированным авиаударам США. Число погибших и раненых мирных жителей достигло 320, рассказал «Известиям» источник в движении «Ансар Аллах» (хуситы). Однако, как отмечают в Сане, столь тяжелые потери не имеют никакого отношения к военной мощи Йемена.

— В результате бомбардировок серьезные разрушения были нанесены правительственным учреждениям, гражданской инфраструктуре, частным постройкам, домам и жилым районам. 320 мирных жителей погибли и пострадали, среди них преимущественно женщины и дети. Однако стоит подчеркнуть, что эти разрушения и потери не связаны с нашим военным потенциалом, — рассказал собеседник издания, добавив, что боеспособность хуситов продолжает повышаться.

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Йеменский политолог Санд ас-Сайяди в беседе с «Известиями» отметил, что Сана наращивает интенсивность операций, включая удары по тылам противника и в Красном море. Йеменские военные обещают новые удары по Израилю, подчеркивая, что главное условие для отмены атак остается прежним — немедленное прекращение огня в секторе Газа.

— Прекращение огня в Газе — это условие Йемена, которое четко озвучивается руководством после каждого военного заявления. Йемен будет придерживаться этого варианта и не пойдет ни на какой компромисс по нему, — подчеркнул Санд ас-Сайяди.

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По словам представителя «Ансар Аллах», компромиссов по вопросу поддержки Газы не будет.

— За последнее десятилетие руководство научило нас не отступать от своего выбора. Существует множество моральных и гуманитарных мотивов, которые заставляют йеменский народ продолжать борьбу до тех пор, пока не прекратится война в Газе, — подчеркнули в движении.

Атаки хуситов против США

За последние дни Сана заметно нарастила темпы военных операций. В числе наиболее громких атак — удары крылатыми ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу Harry Truman в северной части Красного моря. А 5 апреля военные из Саны сообщили об успешном уничтожении разведывательного БПЛА Giant Shark над провинцией Саада, который «действовал в интересах США и Израиля».

— Военный потенциал Йемена по-прежнему сохраняется и растет, и продолжающиеся операции в глубине Израиля и столкновения в Красном море доказывают этот факт. Впереди остается еще немало военных сюрпризов, которых враг не ожидает, — сказал Санд ас-Сайяди.

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Официальный представитель йеменских вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сариа подтвердил в нескольких заявлениях, что вооруженные силы вступили в боестолкновения с американцами в акватории Красного моря. По его словам, удалось сорвать несколько атак, которые планировались с борта Harry Truman. Причем, как уточнил Сариа, атаки по авианосцу и сопровождающим его кораблям повторились в течение суток.

Во время закрытых брифингов в последние дни представители Пентагона признают, что был достигнут лишь ограниченный успех в уничтожении огромного, в основном подземного арсенала ракет, беспилотников и пусковых установок хуситов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в конгрессе. По данным газеты, бойцы хуситов укрепили свои бункеры и другие объекты, что снижает способность американцев срывать ракетные атаки повстанцев на торговые суда в Красном море.

Справка «Известий» С начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года хуситы последовательно выступали в защиту Палестины. Практически с первых дней движение вступило в войну против Израиля, направив против него несколько ракет и беспилотников. США приняли решение отреагировать на атаки хуситов по торговым судам, связанным с еврейским государством. В декабре 2023-го Вашингтон объявил об операции «Страж процветания», в рамках которой американские и британские войска начали наносить регулярные авиаудары по территории Йемена. Йемен остается разделенным между тремя крупнейшими политическими силами. Альянс во главе с хуситским движением «Ансар Аллах» базируется в столице — Сане и контролирует около 70–80% населения страны. Противником хуситов выступает арабская коалиция, расколотая на два конкурирующих блока: один курирует Саудовская Аравия, другой — ОАЭ. Международно признанное правительство Йемена контролирует около 70% площади страны, в том числе нефтяные и газовые месторождения в южных провинциях Мариб и Хадрамаут, оно представлено поддерживаемым Эр-Риядом президентским советом во главе с председателем Рашидом аль-Алими. Конкурентом просаудовского лагеря выступает Южный переходный совет (ЮПС), возглавляемый генералом Эйдарусом аз-Зубейди, он представляет эмиратское крыло арабской коалиции и базируется в Адене.



Наземная операция в Йемене

Решимость администрации Трампа ликвидировать угрозу хуситов в конечном счете может потребовать проведения наземной операции. Наблюдатели считают, что только она и сможет выбить хуситов с занятых позиций. Сейчас они контролируют столицу Йемена — Сану, главный порт страны — Ходейду, а также значительную часть северных районов.

По словам источников CNN, уже идет подготовка к наземной операции, которая будет вестись с юга и востока, а также вдоль побережья. Скоординированное наступление, вероятно, станет сопровождаться поддержкой со стороны ВМС Саудовской Аравии и США, сообщает телеканал.

Однако аналитики не ожидают, что Штаты введут в Йемен свои сухопутные войска, за исключением небольшой группы спецназа для координации авиаударов. Майкл Найтс, старший научный сотрудник вашингтонского Института ближневосточной политики, полагает, что США, скорее всего, ограничатся предоставлением йеменским силам «определенной логистической поддержки и ключевых видов боеприпасов».

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Разговоры о возможной наземной операции, скорее всего, вызваны военной необходимостью, Соединенные Штаты пытаются разрешить ситуацию, спровоцированную масштабной эскалацией конфликта, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров. По его словам, изначально планировалось, что с помощью мощных бомбардировок удастся в кратчайшие сроки уничтожить все ключевые объекты в Йемене и предотвратить ответные удары со стороны хуситов. Однако этого не случилось.

— Обсуждения наземной операции пока выглядят как некий абстрактный сценарий, продиктованный скорее стремлением хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Четкого понимания, как именно должна быть организована эта операция, нет, — отметил «Известиям» эксперт.

Он напомнил, что арабская коалиция, воевавшая в Йемене с 2015 года, пока не проявляет признаков желания выйти из режима деэскалации, установленного 2 апреля 2022 года. Намерений разморозить конфликт со стороны коалиции, по его словам, не наблюдается.

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Кроме того, Серебров подчеркнул, что сами США, судя по всему, не готовы к масштабной наземной операции, они рассчитывают ограничиться отправкой небольшого числа спецподразделений и передачей вооружения и логистической поддержки. При этом, по его словам, надежды на активное участие йеменских сил выглядят неубедительно.