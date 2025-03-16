Ударная дипломатия: США давят на Иран через обстрелы хуситов

Возвращение США к ударам по хуситам может преследовать цель оказания давления на Иран в рамках переговоров по ядерной сделке. После бомбардировок Йемена в движении «Ансар Аллах» пообещали ответные атаки, а Тегеран резко осудил действия Вашингтона. Опрошенные «Известиями» эксперты связывают эскалацию в том числе и с ситуацией в секторе Газа. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул, что американские власти не допустят угроз судоходству в Красном море. Глава МИД РФ считает, что для нахождения взаимоприемлемого решения важен политический диалог и немедленное прекращение применения силы всеми сторонами. Сами же хуситы, согласно данным СМИ, считают, что сохраняют за собой право наносить ответные удары по американским военным базам. О том, как развивается ситуация в регионе, — в материале "Известий".

Американские войска возобновили удары по хуситам

США нанесли первые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента удары по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. В результате атак, как заявили сами повстанцы, погиб 31 человек, включая детей, еще 101 получили ранения. Эти события рискуют стать новым витком эскалации в регионе, где хуситы продолжают атаковать суда в Красном море и угрожать Израилю.

Американские удары пришлись по столице страны Сане, а также по регионам Саада, Эль-Байда и Рада. В контролируемом хуситами минздраве заявили, что среди жертв в основном женщины и дети. В ответ на нападение повстанцы пригрозили возмездием.

«Эти удары не останутся без ответа», — заявило политбюро «Ансар Аллах», предупредив, что вооруженные силы движения готовы к дальнейшей эскалации.

Фото: AP/Osamah Abdulrahman

Иран, считающийся главным союзником хуситов, уже осудил действия США. Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Вашингтон «не имеет полномочий диктовать свою политику».

15 марта американский госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, Лавров во время разговора подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы всеми сторонами и важность политического диалога с целью нахождения взаимоприемлемого решения. В Госдепе же отметили, что Вашингтон не допустит нападения хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года хуситы последовательно выступали в защиту Палестины. Практически с первых же дней движение вступило в войну против Израиля, направив против него несколько ракет и беспилотников. США приняли решение отреагировать на атаки хуситов по торговым суднам, связанным с еврейским государством. В декабре 2023 года Вашингтон объявил об операции «Страж процветания», в рамках которой американские и британские войска начали наносить регулярные авиаудары по территории Йемена.

— Естественно, ситуация связана с палестино-израильским конфликтом, который привел к тому, что Сана возобновила запрет на движение израильских судов и грузов. Это и явилось прямой причиной американских ударов, — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS/SAUL LOEB

Востоковед Леонид Цуканов также считает, что активизация хуситов связана с ситуацией в секторе Газа.

— Ранее движение предупреждало, что будет проводить морскую блокаду, если Израиль не пустит гуманитарную помощь в газу. Поскольку это сейчас наиболее боеспособная сила в «Оси сопротивления», неудивительно, что американские усилия как раз направлены на то, чтобы ослабить давление на международное судоходство, на Израиль в том числе, — поделился с «Известиями» эксперт.

Источники Al-Akhbar сообщали 5 марта, что в случае, если США или их союзники нанесут удары по Газe либо другим участникам проиранской «Оси сопротивления», хуситы могут атаковать американские военные базы в регионе.

Йеменский политолог Санд ас-Сайяди в беседе с «Известиями» отметил, что возможный ответ со стороны «Ансар Аллах» может быть нацелен на США.

— Реакция вооруженных сил может не ограничиться лишь израильской территорией. В ближайшие дни ударам могут подвергнуться военные базы США в регионе. Силы «Ансар Аллах» находятся в высшей степени боеготовности, — сообщил эксперт.

Ситуация вокруг судоходства в Красном море

Во время ударов Дональд Трамп выступил с резким заявлением, предупредив хуситов о возможных последствиях их атак.

«Наши храбрые бойцы прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства», — написал он в соцсети Truth Social.

Фото: REUTERS/White House

Согласно докладу Разведуправления минобороны США, только за первые несколько месяцев атак хуситов по морским судам контейнерные перевозки через Красное море снизились примерно на 90%, при этом обычно они составляют около 10–15% международной морской торговли. В начале марта США вновь включили движение хуситов в список террористических организаций, что фактически блокирует с ними любые контакты американских структур. «Этот шаг закрывает двери для мира и открывает их для войны», — написал на своей странице в соцсети X член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухайти.

Другой представитель движения, Хизам аль-Асад, подчеркнул, что Йемен примет все необходимые меры для защиты своих граждан в случае усиления давления.

Цель американских ударов, по мнению Сергея Сереброва, — продолжение войны в Йемене.

— Проблемы там не решаются, там невозможно силовое решение. Администрация Трампа в 2017 году совершила вылазку в провинции Аль-Байда против террористов Аль-Каида (запрещена в России — Ред.), в результате которой погибли 30 мирных жителей, а сейчас они атакуют врагов Аль-Каиды хуситов. И по ним начали с 12 января прошлого года наносить удары, — отметил «Известиям» эксперт.

Он считает: дело идет к тому, что американцы вновь попытаются ввести в игру Саудовскую Аравию, которая в 2022 году поставила задачу закончить войну в Йемене.

Справка «Известий» Йемен остается разделенным между тремя крупнейшими политическими силами. Альянс во главе с хуситским движением «Ансар Аллах» базируется в столице Сане и контролирует около 70–80% населения страны. Противником хуситов выступает арабская коалиция, расколотая на два конкурирующих блока — один курирует Саудовская Аравия, другой ОАЭ. Международно признанное правительство Йемена контролирует около 70% площади страны, в том числе нефтяные и газовые месторождения в южных провинциях Мариб и Хадрамаут, оно представлено поддерживаемым Эр-Риядом президентским советом во главе с председателем Рашидом аль-Алими. Конкурентом просаудовского лагеря выступает Южный переходный совет (ЮПС), возглавляемый генералом Эйдарусом аз-Зубейди, он представляет эмиратское крыло арабской коалиции и базируется в Адене.

Удары по хуситам нацелены на Иран

Развитие ситуации в Йемене, по всей видимости, связано также с дипломатическими обсуждениями вокруг иранской ядерной сделки. Краткосрочную демонстрацию силы США можно воспринимать как продолжение политики максимального давления на Иран, которую объявил Трамп после возвращения в Белый дом.

Фото: ASSOCIATED PRESS

На следующий день после ударов министр финансов США Скотт Бессент заявил, что операции против хуситов — это лишь начало стратегии администрации Трампа, направленной на давление на Иран.

Также неназванный американский чиновник сообщил газете Jerusalem Post, что удары по хуситам представляют сообщение Ирану на фоне начавшихся обсуждений по ядерной программе. 7 марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе. Однако американский лидер не исключил и военный путь решения проблемы. Хаменеи же пока не поддерживает идею переговоров с нынешним американским руководством, называя их «обманом общественного мнения».

При этом миссия Ирана при ООН 9 марта заявила, что Тегеран допускает возможность проведения переговоров по своей ядерной программе, если целью обсуждений будет лишь вопрос о возможной милитаризации программы. Однако иранские власти не будут обсуждать упразднение мирной ядерной программы.

— Удары США — сигнал Ирану в связи с ядерной сделкой. 14 марта в Пекине прошли трехсторонние переговоры между Китаем, Россией и Ираном, связанные как раз с ядерной программой Исламской Республики. Активизация хуситов связана в том числе с тем, что Вашингтон пытается продвинуть Тегеран в сторону возвращения в те жесткие рамки, которые считают правильными США, — заявил «Известиям» Леонид Цуканов.

Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

По сообщению МИД России, на переговорах в Пекине стороны скоординировали действия, «направленные на снижение искусственно нагнетаемой извне напряжённости вокруг иранской ядерной программы», и осудили многочисленные нарушения резолюции СБ ООН 2231 со стороны США и европейских стран.

— Идет внешнее давление со стороны США и Европы. И одно из условий возобновления сделки, которое выдвигается Вашингтоном, это отказ от поддержки «Оси сопротивления», в которую входят хуситы, — считает Леонид Цуканов.

Остроты нынешнему положению добавляет фактор Израиля. Несколько изданий, в том числе Washington Post и Wall Street Journal, сообщали ранее, что еврейское государство рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам в этом году. Израиль якобы намерен военными действиями откатить прогресс Ирана по ядерной программе.