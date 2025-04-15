Поразить ответом: хуситы обещают усилить удары по ВС США

Удары хуситов по американским войскам будут усиливаться как по интенсивности, так и по разрушительной силе. Об этом «Известиям» заявил член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Хузам Аль-Асад. В движении считают, что это будет законным ответом на агрессию против Йемена со стороны США. Кроме того, там добавили, что обстрелы Израиля не прекратятся до прекращения боевых действий в Газе. 13 апреля повстанцы заявили о массированных ударах по израильской территории. Вечером того же дня ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в районе аэропорта Саны — столицы республики.

Хуситы будут наращивать удары по американской армии

Йемен остается разделенным между тремя крупнейшими политическими силами. Альянс во главе с хуситским движением «Ансар Аллах» базируется в столице Сане и контролирует около 70–80% населения страны. Именно его объекты в последние недели ВС США регулярно обстреливает.

— Американские агрессоры, поддерживающие Израиль, наносят удары по нашей стране, в основном по гражданским районам — особенно по густонаселенным кварталам, по объектам гуманитарного назначения, таким как резервуары с водой, больницы, коммуникации. А также по пустым горным и пустынным районам, — отметил Хузам аль-Асад.

Он подчеркнул, что нынешняя агрессия США, вне зависимости от ее масштаба и степени эскалации, не окажет влияния на позицию хуситов по поддержке Палестины. Более того, как заверяют в «Ансар Аллах», военные операции движения продолжаются глубоко внутри израильской территории. Цель этих атак, по словам представителя хуситов, — оказание давления на Израиль для прекращения боевых действий и обеспечения жителей Газы гуманитарной помощью.

Объектом нападений остаются и американские военные подразделения, дислоцированные в северной части Красного моря. В движении подчеркивают: эти силы напрямую участвуют в ударах по йеменской территории и, следовательно, считаются законной целью для «Ансар Аллах».

— Противостояние американской агрессии, поддерживающей израильское образование, станет законным правом Йемена и будет усиливаться как по интенсивности, так и по разрушительной силе до тех пор, пока эта агрессия не прекратится, — добавил Хузам аль-Асад.

По его словам, США напрямую увязывают прекращение своей кампании против Йемена с окончанием атак хуситов на Израиль. Однако в «Ансар Аллах» настаивают: этого можно добиться только при условии полной остановки израильской агрессии в Газе и снятия блокады сектора. В противном случае удары хуситов продолжатся как по Израилю, так и по американским военным объектам в регионе.

— Что касается международного судоходства в Красном море, то оно осуществляется в обычном режиме и безопасно круглосуточно, никаких нападений не зафиксировано, за исключением атак на агрессивные американские суда, — добавили в движении.

Обострение в районе Красного моря

После обострения конфликта в Газе в октябре 2023 года хуситы сразу предупредили: они будут наносить удары по территории Израиля и препятствовать проходу судов, связанных с еврейским государством, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. С началом гуманитарного перемирия в Газе в январе 2025 года атаки со стороны «Ансар Аллах» прекратились. Однако после срыва договоренностей и возобновления боевых действий в начале марта хуситы снова приступили к атакам, сначала заявив о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем обстреляв территорию Израиля ракетами.

На это США отреагировали масштабной военной операцией. С 15 марта, по приказу президента Дональда Трампа, американские силы начали наносить массированные удары по объектам хуситов. Центральное командование ВС США пояснило, что цель операции — защита американских интересов в регионе и обеспечение свободы судоходства в Красном море. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники.

Бойцы движения продолжает наращивать интенсивность своих операций, включая удары по тылам противника и атаки в районе Красного моря, рассказал «Известиям» йеменский политолог Санд ас-Сайяди. По его словам, несмотря на затяжной характер конфликта, военный потенциал Йемена сохраняется и даже увеличивается.

Вечером 13 апреля ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в районе международного аэропорта Саны — столицы Йемена, находящейся под контролем повстанцев. Кроме того, американская авиация атаковала склады боеприпасов в округе Бани-Матар, в столичном регионе. По данным йеменского телеканала Al Masirah, удары в этом районе пришлись в том числе по предприятию, занимающемуся производством керамики.