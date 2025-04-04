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ООН сообщила о вступлении мировой торговли в критическую фазу из-за пошлин Трампа

ЮНКТАД: торговые войны причинят ущерб миллионам людей
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Фото: ТАСС/JOHN G. MABANGLO
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Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импорт привело к вступлению мировой торговой системы в критическую фазу. Об этом 4 апреля сообщили представители Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в заявлении.

«Поскольку крупнейшие экономики готовятся ввести новые масштабные пошлины, Управление ООН по торговле и развитию предупреждает, что мировая торговая система вступает в критическую фазу, ставя под угрозу рост, инвестиции и прогресс в области развития, особенно для наиболее уязвимых экономик», — предупредили эксперты.

В заявлении отмечается, что реформы мировой торговой должны планироваться путем диалога и переговоров.

«Это время для сотрудничества, а не эскалации. Глобальные торговые правила должны развиваться, чтобы отражать сегодняшние вызовы, но они должны делать это с предсказуемостью и развитием в основе, защищая наиболее уязвимых», — заявила генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен.

В организации призвали срочно пересмотреть введенные торговые пошлины против стран с уязвимой экономикой, поскольку это может «причинить огромный ущерб миллионам людей».

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Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. На следующий день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США.

Аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе 3 апреля заявил, что введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. По его словам, негативный эффект для США связан с «эффектом бумеранга» — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году.

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