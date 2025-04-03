Эксперт спрогнозировал замедление роста экономики США на фоне введения пошлин

Введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. Таким мнением в беседе с «Известиями» 3 апреля поделился аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.

«Мы ожидаем инфляцию в США (базовый PCE дефлятор) 3,3–3,8% годовых после введенных пошлин. Также будет очевидное замедление роста экономики США в 2025 году, по нашим оценкам, до 0,9–1,3% к IV кварталу. Проявления в данных ждем в течение полугода», — отметил он.

По его словам, негативный эффект для США связан с «эффектом бумеранга» — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году.

Эксперт также усомнился в эффективности переноса производств в Соединенные Штаты, учитывая возможную отмену тарифов после переговоров с торговыми партнерами.

«Дональд Трамп ищет выгодных сделок. Он не хочет никому вредить, он хочет, чтобы с ним договаривались на выгодных для него условиях», — подытожил Ичкитидзе.

В этот же день президент США объявил о вводимых тарифах. Он также продемонстрировал диаграмму со списком стран и тем, которые связаны с новыми пошлинами Соединенных Штатов против них. На самом верху был Китай.