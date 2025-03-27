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Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов от властей ЕС

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Фото: TASS/Florian Schroetter
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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом он написал 27 марта в своем Telegram-канале.

По его словам, директор Службы внешней разведки России указал, что, согласно полученным разведданным, европейское руководство взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания граждан Европы якобы «российской угрозой».

«Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов», — подчеркнул Ульянов.

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Газета Politico 26 марта сообщила, что в Европе нашлось множество критиков, которые не поддерживают воинственную риторику верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас в адрес России.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин в этот день заявил «Известиям», что воинственная риторика главы европейской дипломатии в отношении РФ заставляет чиновников ЕС переживать из-за возможных последствий.

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