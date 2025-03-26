Политолог указал на страх ЕС последствий воинственной риторики Каллас

Воинственная риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас в отношении РФ заставляет переживать чиновников Евросоюза (ЕС) из-за возможных последствий. Об этом 26 марта «Известиям» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что некоторые чиновники в Европе критикуют заявления Каллас в адрес России. Сообщалось, что недовольство можно было наблюдать буквально сразу после того, как бывший премьер-министр Эстонии вступила в новую должность. В первый же день она опубликовала пост в социальной сети X (бывш. Twitter) о том, что ЕС хочет победы Украины в конфликте.

По словам политолога, глава дипломатии ЕС иногда просто забывает о принципах дипломатического приличия.

«Некоторые европейские страны действительно опасаются, что критическая масса подобных заявлений и аутотренинга может в какой-то момент уже привести к переходу из количества в качество. Воевать всерьез мало кто из европейцев собирается», — сказал Камкин.

Он отметил, что слова и призывы Каллас переходят грани дипломатического языка и в некоторых случаях напоминают пропаганду.

«Есть ряд политиков в Европе, которые такого напора просто опасаются. Есть риски того, что наиболее воинственная риторика северо-европейских государств — Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы — может привести к эскалации в Балтийском море», — заключил он.

20 марта газета Politico сообщала, что отказ Италии, Испании, Португалии и Франции принять план Каллас по предоставлению Украине €40 млрд подорвал авторитет главы дипломатии ЕС. Отмечалось, что прежде чем представить его, Каллас не провела необходимых консультаций. Тогда же один из источников газеты подчеркнул, что она продолжает действовать как глава правительства одной страны, не осознавая, что теперь у нее другая роль.

14 марта сообщалось, что в ЕС намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.