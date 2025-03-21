В ЕС заявили об ударе по авторитету Каллас из-за ее плана по Украине

Авторитету главы дипломатии Евросоюза (ЕС), экс-премьера Эстонии Каи Каллас был нанесен удар из-за ее плана по предоставлению Украине помощи в €40 млрд. Об этом 20 марта сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Главный европейский дипломат Кая Каллас возлагала большие надежды на то, что сможет мобилизовать до €40 млрд военной помощи, чтобы укрепить позиции Украины на поле боя и укрепить ее в предстоящих переговорах с Россией», — указано в публикации.

Как сообщает издание, прежде чем представить свой план и обратиться к государствам — участникам сообщества с просьбой выделить дополнительные средства, Каллас не провела необходимых консультаций.

Один из источников подчеркнул, что Каллас продолжает действовать как глава правительства одной страны, не осознавая, что теперь у нее другая роль.

14 марта Euractiv сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Уточнялось, что каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». При этом ЕС будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.