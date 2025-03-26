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В ЕС раскритиковали воинственную риторику Каллас в адрес России

Politico: в ЕС многие не поддерживают воинственную риторику Каллас в адрес РФ
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Фото: Global Look Press/Francis Vachon
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В Европе нашлось множество критиков, которые не поддерживают воинственную риторику верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Каи Каллас в адрес России. Об этом 26 марта пишет газета Politico.

СМИ отмечает, что осуждения в адрес Каллас начались буквально сразу после того, как бывший премьер-министр Эстонии вступила в новую должность, поскольку в первый же день она опубликовала пост в соцсети X (бывш. Twitter) о том, что ЕС хочет победы Украины.

Ряду европейских чиновников такое заявление очень не понравилось, отмечает «Газета.Ru».

«В последующие месяцы эти опасения только усилились, в том числе из-за ястребиной позиции Каллас, из-за которой она оказалась не в ладах с Испанией и Италией, не разделяющими ее мнения о России как о непосредственной угрозе ЕС», — говорится в статье.

Один из чиновников, имя которого не указывается, отметил, что исходя из слов главы европейской дипломатии кажется, будто Европа находится в состоянии войны с Россией, однако это совсем не соответствует истине.

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24 марта сообщалось, что российских журналистов лишили права задать вопрос на пресс-конференции Каллас и главы МИД Израиля Гидеона Саара в Иерусалиме. На брифинге присутствовал журналист «Известий» Никита Кулюхин, который сидел с поднятой рукой, однако модератор сделал вид, что его не замечает, не дав представителю России задать вопрос. Также не предоставили слова корреспонденту телеканала RT.

20 марта Politico отметила, что авторитету главы дипломатии ЕС был нанесен удар из-за ее плана по предоставлению Украине помощи в €40 млрд. Как сообщило издание, прежде чем представить свой план и обратиться к участникам сообщества с просьбой выделить дополнительные средства, Каллас не провела необходимых консультаций. Таким образом, она продолжает действовать как глава правительства одной страны, не осознавая, что теперь у нее другая роль, добавил источник.

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