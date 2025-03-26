ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за образованием цен на хлеб недолгого хранения, ведомство направило в территориальные органы соответствующее поручение. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Также там отметили, что провели исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тыс. опрошенных субъектов индустрии за 2022–2024 годы.

В 82 регионах ведомство выявило производителей, имеющих значительную долю в продажах указанных товаров. Территориальные управления ФАС России проведут анализ обоснованности установленных ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наценки посредников одним из главных факторов роста цен на продукты. Мишустин подчеркнул, что ФАС внимательно наблюдает за ценовой ситуацией. В случае необходимости она принимает решительные меры. Глава правительства также заявил о важности более активного повышения уровня контроля.