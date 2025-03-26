Мишустин назвал наценки одним из главных факторов роста цен на продукты
Наценки, устанавливаемые посредниками, являются одним из ключевых факторов, вызывающих увеличение цен на продукты. Об этом 26 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного», — сказал он во время презентации ежегодного доклада в Государственной думе о работе исполнительной власти.
Мишустин подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внимательно наблюдает за ценовой ситуацией. В случае необходимости она принимает решительные меры. Глава правительства также заявил о важности более активного повышения уровня контроля.
Мишустин напомнил, что у регионов имеются мощные инструменты для регулирования цен и наценок.
17 марта сообщалось, что ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты во всех крупных торговых сетях России. Если компании решат участвовать в данной программе, им потребуется предоставить данные о товарных позициях, на которые будут введены ограничения по размеру доплаты.