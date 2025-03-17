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ФАС предложила крупным сетям ограничить наценки на социально значимые продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 17 марта предложила ограничить наценки на социально значимые продукты во всех крупных торговых сетях России.

«Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе. Кроме того, ФАС России предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) проработать с неприсоединившимися к инициативе торговыми сетями вопрос взятия на себя указанных добровольных обязательств», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Указывается, что в случае участия в программе сети должны будут направить в ФАС информацию о товарных позициях, на которые введут ограничения на размер наценки.

В ФАС добавили, что ценят социально ответственную политику ритейлеров и считают, что участие в инициативе лишь повысит конкурентоспособность торговых сетей.

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Ранее, 13 марта, ведомство сообщило о планах проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров на 36 крупнейших торговых площадках, а также в двух онлайн-магазинах. ФАС оценит цены на социально значимые продукты первой необходимости, а также на помидоры, огурцы, макаронные изделия и сыры разных типов.

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