ФАС предложила крупным сетям ограничить наценки на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 17 марта предложила ограничить наценки на социально значимые продукты во всех крупных торговых сетях России.

«Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе. Кроме того, ФАС России предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) проработать с неприсоединившимися к инициативе торговыми сетями вопрос взятия на себя указанных добровольных обязательств», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Указывается, что в случае участия в программе сети должны будут направить в ФАС информацию о товарных позициях, на которые введут ограничения на размер наценки.

В ФАС добавили, что ценят социально ответственную политику ритейлеров и считают, что участие в инициативе лишь повысит конкурентоспособность торговых сетей.

Ранее, 13 марта, ведомство сообщило о планах проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров на 36 крупнейших торговых площадках, а также в двух онлайн-магазинах. ФАС оценит цены на социально значимые продукты первой необходимости, а также на помидоры, огурцы, макаронные изделия и сыры разных типов.