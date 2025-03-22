Полиция применила против митингующих в Стамбуле слезоточивый газ

Турецкая полиция в Стамбуле 21 марта применила слезоточивый газ против участников акции протеста.

«Полиция начинает выбегать, кошмарить людей, применяют слезоточивый газ», — рассказал журналист Усман Хасанов.

По его словам, сотрудники полиции надвигаются на протестующих с щитами, оттесняя людей.

Глава МВД Турции Али Ерликая 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги в поддержку задержанного мэра Имамоглу проходили в этот день в Анкаре и Стамбуле.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечают, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Тогда же глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в городе массовых политических акций.