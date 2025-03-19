СМИ сообщили о выдаче ордера на задержание мэра Стамбула

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом 19 марта сообщила газета Sabah.

«Срочные новости: в столичном муниципалитете Стамбула началась масштабная коррупционная операция. В ходе нее был выдан ордер на задержание мэра Экрема Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна», — уточняет издание.

Сообщается, что всего выдали около 100 ордеров на арест. По данным газеты, в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Также сообщается, что в домах Имамоглу и Онгуна проходят обыски.

Согласно информации BBC, накануне после поступившего запроса генеральной прокуратуры в Стамбульский университет аннулировал диплом мэра 15 марта. Из-за этих действий Имамоглу не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Ранее, 20 января, сообщалось, что мэр Стамбула попал под следствие из-за слов о детях генпрокурора. Главный прокурор региона начал расследование по подозрению Имамоглу в угрозах семье генпрокурора Акына Гюрлека.