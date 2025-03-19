«Попытка переворота»: в Стамбуле задержали главного соперника Эрдогана

В Турции задержали одного из главных оппозиционеров, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Этот политик, согласно опросам общественного мнения, мог опередить по популярности президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его обвинили в коррупции, взятках, махинациях, пособничестве терроризму. Накануне власти аннулировали его диплом о высшем образовании, что лишает градоначальника многих политических возможностей — в первую очередь, участвовать в выборах президента. Подробности — в материале «Известий».

Арест мэра Стамбула

«Экрем Имамоглу уже побеждал выдвинутых Тайипом Эрдоганом кандидатов четыре раза. И сам Эрдоган видит, что Имамоглу снова победит. А популярность РНП, судя по ряду опросов, выше на 20%. <…> Это является попыткой переворота в Турции», — отреагировал на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу председатель ведущей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Озгюр Озель.

Утром 19 марта в доме оппозиционного мэра провели обыски, а также был выдан ордер на его задержание. Самого Имамоглу доставили в здание суда в сопровождении полиции.

Фото: Getty Images/Gwengoat

Помимо этого, также были выданы ордеры на задержание еще свыше 100 человек, в том числе советника мэра по связям с прессой Мурата Онгуна. Как сообщают турецкие СМИ, также ожидается арест некоторых журналистов и бизнесменов. Считается, что ордер на арест напрямую связан с тендерами Стамбульской медиакомпании Medya A.S., у которой запросили документы по 21 компании, выигравшей тендеры. У них изъяли компьютеры.

«Мы сталкиваемся с серьезным издевательством. Но я хочу, чтобы вы знали, что я не испугаюсь. Я вас всех очень люблю, я доверяю себя людям. Пусть весь мой народ знает, что я буду стоять прямо», — отреагировал мэр, добавив при этом, что собирается «продолжать борьбу».

По его словам, власти «пытаются узурпировать волю нации», а «в качестве инструментов этого зла» пытаются «использовать силы безопасности».

Соперник Эрдогана

Экрем Имамоглу стал мэром Стамбула в марте 2019 года. Тогда же в отношении него стали регулярно заводить уголовные дела. Его обвиняли в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции и в декабре 2022 года приговорили к двум годам, семи месяцам и 15 суткам лишения свободы после того, как политик назвал «глупостью» отмену результатов первого тура выборов мэра в Стамбуле в 2019-м.

В январе этого года прокуратура начала расследование в отношении него по уголовной статье «Оказание воздействия на следствие, эксперта или свидетеля, находящегося при исполнении служебных обязанностей».

Экрем Имамоглу считается главным соперником президента Эрдогана в случае его повторного выдвижения на пост главы государства.

Накануне Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса Генпрокуратуры Турецкой Республики. Теперь это препятствует его выдвижению на пост президента, поскольку согласно конституции страны, на эту должность могут баллотироваться только граждане с высшим образованием.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу Фото: Global Look Press/Oliver Berg

Президентские выборы в стране запланированы на 2028 год.

Стамбульский градоначальник был единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Республиканской народной партии. После того, как в 2023 году занимавший тогда пост председателя РНП Кемаль Кылычдароглу во втором туре уступил Реджепу Тайипу Эрдогану, пост лидера партии занял Озгюр Озель. Считается, что вместе с Имамоглу они заключили договоренность: один из них будет руководить партией, другой — баллотироваться на пост главы государства.

Некоторые издания вспоминают, что карьера Имамоглу напоминает путь самого Эрдогана к высшей власти. В апреле 1998 года Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший в тот момент пост мэра Стамбула, был приговорен судом города Диярбакыр к 10 месяцам тюремного заключения и крупному денежному штрафу. Этот срок он получил за заявление, которое квалифицировали как подстрекательство к разжиганию национальной и расовой розни.

Ситуация накаляется

Тем временем на фоне происходящего в стране ограничили доступ к некоторым соцсетям. В частности, не работают YouTube, TikTok, соцсеть X, а также Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Власти республики пока никак не комментируют эту информацию.

Помимо этого, турецкая лира пробила исторический минимум — курс американского доллара к местной валюте подскочил на 11,99%, достигнув отметки 41,1 лиры за доллар.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В самом Стамбуле в 14:00 мск начались протесты. На улицы уже вышли студенты Стамбульского университета. В городе перекрыты многие улицы и станции метро.

Депутат турецкого парламента Джемаль Энгинюрт призвал выходить на улицы, несмотря на временный запрет на манифестации. «Давайте соберем один миллион человек и арестуем их сами!» — заявил он.

Что думают эксперты

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в беседе с «Известиями» отметил, что в Турции происходят очень важные события.

— В связи с задержанием власти ввели ограничения на соцсести, чтобы снизить вероятность и интенсивность протестов, которые точно будут. Происходящее стало возможным на фоне трансформации власти в США и ослабления глобалистов, с которыми был тесно связан мэр Стамбула, — отметил тюрколог.

По его мнению, ситуация в стране накаленная.

— На нее накладывается еще и ухудшение экономического положения граждан. А этим могут воспользоваться. Как внешние, так и внутренние силы, — считает аналитик.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с «Известиями» отметила, что в Турции продолжается внутриполитическая борьба.

— Это происходит еще с прошлых всеобщих выборов, на которых Эрдоган и его «Партия справедливости и развития» находились на волоске от проигрыша. Второй тур выборов и общественные настроения достаточно ярко продемонстрировали существующий тогда в обществе раскол, — отметила тюрколог.

Фото: TASS/Zuma

Эксперт добавила, что Экрему Имамоглу, которого сейчас арестовали, давно прочат большое будущее, и даже называют основным оппонентом выдвиженца от «Партии справедливости и развития» на следующих президентских выборах.

При этом важно, что пост мэра Стамбула считается весьма важным в турецкой политике, потому что с него, как правило, начинают деятельность многие видные политики страны. Однако, если подозрения и обвинения в коррупционной деятельности в отношении Имамоглу подтвердятся, его будущее окажется под большим вопросом, подчеркнула политолог.

По ее мнению, то, что по запросу прокуратуры Стамбульский университет аннулировал диплом политика, сославшись на ошибки при его выдаче, в равной степени ставит под угрозу политическую карьеру Имамоглу и какие-то дальнейшие выдвижения и назначения на высокие посты.

— Всё происходящее — это такой элемент внутриполитической борьбы. Здесь также важно пояснить, что вместе с Имамоглу были задержаны, по сообщениям СМИ во всяком случае, многие сотрудники мэрии Стамбула, что тоже имеет вес в деле, — считает специалист.

Фото: Global Look Press/Jochen Tack

Сбитнева добавила, что оппозиция в лице и «Хорошей партии», и РНП уже назвала это зачисткой конкурентов, отметив, что оппозиционные силы будут держаться единым фронтом.

— Однако это маловероятно, учитывая, что единства там не было никогда. Правящие круги стали в Турции мудрее и уже не действуют так топорно, как раньше, организуя подобные аресты непосредственно перед выборами и тем самым провоцируя протесты. Сейчас, когда до выборов далеко, конкуренты сами собой ликвидируются, — пояснила аналитик.

По ее мнению, правящей ПСР выгодно такое постепенное устранение. Эрдоган ранее заявлял, что его нынешний срок — последний, но в последнее время всё чаще появляются данные о том, что он может поменять свое решение, отметила политолог.

Эксперт считает, что даже несмотря на такой запал Эрдогана, далеко не факт, что общество его вновь примет.

— Прошлые выборы показали, что есть некая усталость, в том числе от президента, поэтому ПСР нужны стратегические решения и действия не только в вопросе зачистки конкурентов, — подытожила специалист.