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«Кастрюльный бунт» и падение лиры. Что пишут СМИ о ситуации в Турции

Financial Times: задержание мэра Стамбула шокировало инвесторов
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Фото: AP Photo/Emrah Gurel
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Борьба между властью и оппозицией в Турции привлекла внимание зарубежной прессы. Задержание главного соперника президента Турции на выборах, мэра Станбула Экрема Имамоглу, привело к массовым выступлениям на турецких улицах. Что думают зарубежные СМИ о задержании Имамоглу и почему это вызывает тревогу на Западе — в дайджесте «Известий».

Tengrinews: после задержания Имамоглу в Турции начался «кастрюльный бунт»

Несмотря на введенный запрет на демонстрации, жители городов Турции вышли на улицы в поддержку лидера оппозиции, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Демонстрации начались в Стамбульском университете, где студенты вступили в столкновения с правоохранительными органами. Полиция применяла силу против митингующих, но студенты смогли прорваться через баррикады.

Tengrinews

Жители Стамбула стучали кастрюлями и сковородками, включали и выключали свет в знак поддержки протеста

Для предотвращения возможных массовых беспорядков в Стамбуле сократили движение транспорта и работу некоторых линий метро. В стране ограничили доступ к нескольким соцсетям. На фоне задержаний и введенных ограничений произошло падение курса турецкой лиры и снижение индекса Стамбульской фондовой биржи. Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности диплома Имамоглу.

The Wall Street Journal: задержание мэра Стамбула будет иметь далеко идущие последствия

В среду турецкие власти провели облаву на главную оппозиционную партию страны, задержав главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана и десятки других людей по обвинению в совершении уголовных преступлений и в терроризме. Этот шаг может помочь продлить двадцатилетие пребывания главы государства у власти.

The Wall Street Journal

Задержания могут иметь далеко идущие последствия для будущего демократии в стратегически важном государстве — члене НАТО, где Эрдоган приобрел огромный авторитет. Другие ключевые политики, журналисты и активисты были заключены в тюрьму в последние годы на фоне усиливающегося давления на оппозицию.

Эрдоган правил Турцией сначала в качестве премьер-министра, а с 2003 года — в качестве президента. Под его руководством в Турции произошел существенный экономический рост, однако в последние годы эти успехи были подорваны из-за его влияния на Центральный банк и министерство финансов. В соответствии с Конституцией после окончания срока в 2028 году политик сможет баллотироваться только на досрочных выборах или после внесения поправок в Основной закон. Самым вероятным кандидатом на пост президента Турции считается мэр Стамбула Экрем Имамоглу, получивший репутацию одного из самых эффективных лидеров турецкой оппозиции.

«Попытка переворота»: в Стамбуле задержали главного соперника Эрдогана
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Cumhuriyet: первая массовая реакция на задержание мэра Стамбула пришла из Измира

После задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу и еще более 100 человек члены Республиканской народной партии (РНП) собрались перед зданием администрации провинции в Измире. Главы районов Измира также приняли участие в акции в поддержку Имамоглу и в знак протеста против решения о его задержании. Партия РНП лидировала на последних местных выборах и, по мнению председателя отделения партии в Измире Шенола Асланоглу, стала «кошмаром» для правительства.

Cumhuriyet

Заявив, что многие мэры, журналисты и представители интеллигенции, включая мэра Стамбульского столичного муниципалитета и кандидата на пост президента на предвыборных выборах Экрема Имамоглу, были задержаны, Асланоглу описал ситуацию словами: «Это переворот!»

Председатель отделения РНП в Измире заявил, что меры правительства приостанавливают действие основополагающих принципов республики и способствуют уничтожению многопартийной демократии. Он пообещал, что партия продолжит сражаться, и призвал граждан прийти на избирательны участки, чтобы продемонстрировать свою решимость.

Reuters: оппозиция назвала ситуацию «переворотом против нашего следующего президента»

Главного соперника Эрдогана мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинению в коррупции и пособничестве террористической группировке. Действия против популярного мэра, занимавшего пост два срока, стали завершением многомесячных репрессий в отношении деятелей оппозиции по всей стране, которые подверглись критике как политизированная попытка навредить их избирательным перспективам и подавить инакомыслие.

Reuters

Турецкая лира рухнула на 12% до исторического минимума, в ответ начав отсчет от 42 к доллару, что подчеркивает обеспокоенность по поводу подрыва верховенства закона в крупнейшем развивающемся рынке и стране — члене НАТО, которой Эрдоган управляет на протяжении 22 лет.

54-летний Имамоглу, опередивший Эрдогана в некоторых опросах общественного мнения, должен был стать официальным кандидатом в президенты от Республиканской народной партии (РНП) в течение нескольких дней. Теперь в его отношении ведут два расследования, включающих обвинения в руководстве преступной организацией, взяточничество и мошенничество на тендерах. В среду вечером тысячи людей собрались в районе Сарачхане в Стамбуле, в то время как лидер РНП Озгюр Озель выступил перед толпой возле здания муниципалитета, заявив, что Эрдоган выбрал Имамоглу из-за опасений проиграть ему на выборах.

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Financial Times: действия Эрдогана против оппонента погружают Турцию в кризис

В течение нескольких месяцев казалось, что события внутри страны и за рубежом развиваются в пользу президента Турции Эрдогана. Но темная сторона правления Эрдогана тлела на заднем плане, пока власти в течение нескольких месяцев преследовали его политических оппонентов, а лидер возмущался «проблемой оппозиции, которая отравляет демократию».

Financial Times

Одним махом все успехи, на которые Эрдоган мог указать за последние 18 месяцев, оказались под угрозой из-за опасений, что арест Имамоглу обозначил опасный поворотный момент для Турции — даже для народа, который привык к многолетнему авторитаризму.

Инвесторы, которые осторожно вернулись на рынки после того, как Эрдоган отказался от неортодоксальной денежно-кредитной политики, погрузившей страну в кризис, были шокированы: лира упала до рекордно низкого уровня. Capital Economics заявила, что арест Имамоглу вызвал обеспокоенность по поводу «более широкой программы реформ», и предположила, что «политические, а не экономические соображения, возможно, начинают преобладать в мышлении президента Эрдогана».

Hurriyet: задержание Имамоглу говорит о новой политической реальности

Сначала у Экрема Имамоглу отозвали диплом, а затем его задержали по обвинению в руководстве преступной организацией в рамках двух отдельных расследований. Аннулирование диплома Имамоглу и решение о его задержании будет иметь как правовые, так и политические последствия.

Hurriyet

В политике наступила новая реальность. Экрем Имамоглу не может быть кандидатом в президенты, пока решение относительно его диплома не будет отменено судебными органами. Результаты судебных процессов в отношении городского соглашения и обвинений в мошенничестве на торгах, которые привели к его задержанию, окажут влияние, которое кардинально изменит баланс политической власти.

Если Экрем Имомоглу не сможет стать кандидатом в президенты, кто будет выдвинут от РНП? Команда Имамоглу начала предлагать модель на примере президента России Владимира Путина и бывшего лидера страны Дмитрия Медведева. «Пусть Озгюр Озель от РНП станет кандидатом в президенты, а Экрем Имомоглу станет председателем РНП». Если Имамоглу арестован, возникнут ли проблемы с его председательством в партии? Назначит ли он попечителя Стамбула? В конечном итоге решение примет нация — величайший арбитр в демократиях.

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