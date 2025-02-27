Премирное поведение: почему Турция хочет стать посредником по Украине

Турция готова в любое время предоставить площадку для поиска вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине — разрешение этого кризиса стало одной из основных тем переговоров спикера Совфеда Валентины Матвиенко с руководством республики. Политик 27 февраля провела сразу несколько встреч, в том числе с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По мнению экспертов, власти этой страны заинтересованы в том, чтобы оказаться главным посредником между Москвой и Киевом. Впрочем, в день российско-турецких переговоров Стамбул стал площадкой и для встречи делегаций РФ и США. Матвиенко выразила уверенность в возобновлении цивилизованного дипломатического диалога между Москвой и Вашингтоном после смены американской администрации.

О чем говорили Эрдоган и Матвиенко

Россия ведет активную работу на международном треке: фактически сразу после завершившихся в Стамбуле переговоров России и США начались еще одни — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Эти переговоры — центральная часть программы делегации Совфеда в Турции. Официальный визит парламентариев стартовал еще накануне, 26 февраля, но все рабочие мероприятия пришлись на 27-е.

Примечательно, что в Турции еще остался шлейф от визита другого высокопоставленного гостя из России, который накануне также посещал Анкару: по телевизору на главных турецких каналах шли сюжеты о визите министра иностранных дел Сергея Лаврова и его общении с президентом Эрдоганом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Переговоры Матвиенко с лидером республики прошли в закрытом для прессы формате и продлились около часа. Эрдоган принял спикера СФ в резиденции Долмабахче на берегу пролива Босфор. Валентина Матвиенко передала ему устное послание от Владимира Путина. Эрдоган, в свою очередь, также передал российскому лидеру, что его ждут в Турции. Более того, он назвал Владимира Путина своим большим другом, сказала спикер верхней палаты.

— У них очень хорошие личные отношения, и это во многом влияет на характер российско-турецких отношений, на расширение нашего сотрудничества в самых разных сферах. Оно достаточно успешно развивается, а по ряду направлений оно вышло уже на уровень стратегического партнерства, особенно в сфере энергетики. Господин Эрдоган полностью погружен в двустороннюю повестку, — рассказала Валентина Матвиенко журналистам.

На переговорах глава Турции и спикер верхней палаты парламента обсудили целый ряд тем. В контексте двусторонних отношений, в частности, договорились работать над достижением товарооборота в $100 млрд — задача амбициозная. Пока он перешагнул $54 млрд, что, по оценкам обеих сторон, недостаточно, и виной тому санкции, подчеркнула Матвиенко.

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Очевидно, одной из центральных тем переговоров стала ситуация на Украине. По словам спикера Совфеда, президент Турции заявил о готовности предоставить площадку для урегулирования конфликта.

— Турция предпринимает усилия, и были полезные инициативы, мы всегда внимательны к инициативам, которые могут помочь скорейшему разрешению кризиса, — сказала она журналистам.

Валентина Матвиенко попросила президента Турции обратить внимание на деятельность Киева по разрушению мировой энергетической безопасности: продолжаются попытки повреждения инфраструктуры, в том числе «Турецкого потока».

Почему Турции важно посредничество по Украине

Диалог РФ с Турцией в контексте Украины вышел на новый виток неделю назад — после переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии, они касались возобновления двусторонних российско-американских отношений. Пока в Эр-Рияде шла беседа, в Турцию приехал Владимир Зеленский. Тогда Эрдоган вновь заявил: он выступает за сохранение территориальной целостности Украины, не исключено, что это подразумевает возвращение Киеву всех потерянных им территорий. На днях МИД Турции и вовсе заявил: республика не против вступления Украины в НАТО. Эксперты утверждают, что таким образом турки пытаются сигнализировать Москве, что из украинского досье их исключать не стоит.

— Для Турции важно оставить свой след в процессе переговоров, так как у нее очень серьезные интересы на территории придунайских стран в целом, и в том числе в южной части Украины. Турция прилагает много усилий к контролю над судоходством и торговлей через Черное море. Поэтому для нее сейчас важно включиться в процесс переговоров, чтобы удержать свои интересы, — сказал «Известиям» политолог Дмитрий Еловский.

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И Реджеп Эрдоган, и глава МИД Турции Хакан Фидан не раз говорили о желании участвовать в будущих переговорах по Украине, намекая, что их страна должна вновь стать площадкой для диалога. К слову, дипломат в очередной раз повторил это на недавних переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Такая частота поездок, по мнению Дмитрия Еловского, также указывает на понимание Москвой ситуации в сегодняшних отношениях с Анкарой в контексте украинского кризиса. Тем временем 21 февраля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», определен ли Эр-Рияд итоговой площадкой для саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что конкретики по их встрече пока нет.

Международную повестку Валентина Матвиенко в тот же день обсудила со своим турецким визави — главой Великого национального собрания Нуманом Куртулмушем. С ним, к слову, они виделись относительно недавно — глава турецкого парламента приезжал в Москву в сентябре, тогда же его принял и Владимир Путин. Около часа делегации разговаривали в расширенном составе, и 35 минут спикеры общались с глазу на глаз. Об итогах они рассказали журналистам. Почти половину своего обращения к представителям СМИ Нуман Куртулмуш посвятил украинскому кризису, а вернее, роли Анкары в попытках поиска способа его разрешить. Он подчеркнул, что мир на Украине мог наступить уже в 2022 году в Стамбуле, но «некоторые страны» решили продолжать конфликт.

— Турция в этом плане как сосед обеих стран желает завершить этот конфликт мирным путем, приемлемым для обеих сторон. Мы с самого начала конфликта предпочитали дипломатический путь. Под патронажем нашего президента две стороны сели за стол переговоров, и можно сказать, что обе стороны достигли определенного соглашения, — сказал он.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш Фото: ТАСС/Совет Федерации РФ

Спикер СФ поблагодарила руководство Турции за прилагаемые усилия и напомнила, что Россия была согласна с рядом инициатив Реджепа Тайипа Эрдогана по продвижению мирного диалога с Украиной, но Владимир Зеленский отказывался от них.

— Все эти шаги преследовали цель добавить в копилку турецких дипломатических успехов посредничество в разрешении украинского кризиса. Сейчас, когда рассматриваются иные площадки, Саудовская Аравия в первую очередь, Турция, если можно так сказать, расстроена тем, что ее усилия могут остаться в конце концов незамеченными. И тот маркер, тот «приз посредника, который всех помирил», может достаться не ей. А посреднические усилия в целом во внешней политике Анкары занимают очень большое место, — считает специалист по Турции, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Виталий Сагитов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Валентина Матвиенко, касаясь переговоров РФ и США, которые прошли в Стамбуле, выразила уверенность в возобновлении цивилизованного дипломатического диалога между Кремлем и Белым домом, «что было погублено предыдущей администрацией США». При этом пока восстановление контактов на уровне межпарламентского диалога не стоит в повестке, сказала она СМИ. «Надеюсь, такое время наступит, но если будет диалог, то это будет равный диалог, на основе взаимоуважения», — добавила спикер Совфеда.

Матвиенко с представителями Турции также обсудила ситуацию на Ближнем Востоке. Москва и Анкара одинаково смотрят на необходимость создания независимого государства для палестинцев. Говорили и о Сирии, где с 1 марта должно начать работу новое протурецкое правительство после ухода Башара Асада. Теперь Анкара имеет тесные связи с новым руководством Сирии, поэтому переговоры с ней для РФ особенно важны и с точки зрения будущего российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

Аныткабир, Турция Фото: TASS/Zuma

Спикер верхней палаты в этот день также посетила Аныткабир — мавзолейный комплекс Мустафы Кемаля Ататюрка — и возложила венок в «Зале почета» основателя Турецкой Республики и первого президента страны. Валентина Матвиенко написала в книге почетных гостей, что испытывает восхищение тем, как бережно хранится память об Ататюрке. Она пожелала турецкому народу благополучия, прогресса и дальнейшего процветания. Некоторые из присутствующих на площади узнали спикера верхней палаты, но не все. «Я не знаю, кто это, но улыбка добрая, похоже, что из России», — сказала «Известиям» турчанка Гизем из Измира.