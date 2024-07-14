ШОС тобой: Турция захотела стать постоянным членом «шанхайской пятерки»

Турция намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Предполагаемые сроки вступления в ШОС он не назвал. В Кремле пояснили, что пока сторонам мешают разногласия по теме НАТО. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: Запад будет оказывать всяческое давление на Анкару. Подробности — в материале.

Одиннадцать друзей

«Турция должна присоединиться к «шанхайской пятерке» (основатели ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. — Ред.) в качестве постоянного члена», — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам турецкого лидера, этот вопрос он уже обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

4 июля в ШОС официально вошла Белоруссия. Таким образом, число участников организации расширилось до десяти. Среди них Россия, Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, Иран, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. У Афганистана и Мо нголии в ШОС есть статус наблюдателя. Турецкая Республика вместе с Азербайджаном, Катаром, ОАЭ, Арменией, Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Мальдивами, Египтом, Мьянмой, Шри-Ланкой, Камбоджей и Непалом входит в 14 стран — партнеров по диалогу ШОС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о планах Анкары войти в ШОС, однако пока этому мешают некоторые противоречия по теме Североатлантического альянса.

«Точная дата вступления страны в организацию пока неизвестна, так как у Москвы и Анкары есть определенные разногласия, связанные с обязательствами и с позицией... Турции как члена НАТО», — отметил официальный представитель Кремля.

Турция вошла в НАТО в 1952 году. В прошлом году в канцелярии турецкого лидера пояснили, что Анкара поддерживает расширение Североатлантического блока за счет вступления в него новых членов.

Москва, в свою очередь, выступает против расширения альянса. Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал политику НАТО, называя это угрозой безопасности РФ.

В октябре 2023 года российский лидер заявил, что в 1991 году в альянсе дали обещание не расширяться на восток. Однако с тех пор Североатлантический блок прошел пять подобных волн. По его словам, из-за несоблюдения договоренностей «крайне трудно вести диалог с подобными людьми».

Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel

«И каждый раз мы высказывали свои озабоченности, каждый раз нам говорили: «Ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну всё, до свидания», — подчеркнул президент.

Встреча в Астане

На полях недавн его саммита ШОС российский лидер встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин заверил, что он находится в постоянном контакте с президентом Турецкой Республики, а отношения между двумя государствами «развиваются поступательно».

По его словам, торговый оборот между странами составляет $55 млрд, «продолжают реализовываться по плану и без сбоев крупные проекты», при этом намечаются и новые.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, отметил, что Анкара хотела бы довести двусторонний товарооборот до $100 млрд, подчеркнул важность строительства АЭС «Аккую», которую в Турции возводит «Росатом». Помимо этого, планируется строительство и второй АЭС в республике — «Синоп» на Черноморском побережье, продолжаются контакты между «Газпромом» и турецкой компанией Botas.

Отгрузка корпуса ядерного реактора для третьего энергоблока турецкой АЭС «Аккую» Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Как пояснил вице-премьер Александр Новак, лидеры «говорили о системе платежей, взаиморасчетов между банками, между хозяйствующими субъектами, поставках сельхозпродукции».

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, решены ли «все проблемы с Турцией, волновавшие Россию», ответил, что нет. «Решены все вопросы там, где не ведется работа. Там, где ведется большая работа, где осуществляется очень широкий спектр двусторонних отношений, неизбежно возникают разные проблемы. Но политическая воля на то, чтобы их урегулировать, имеется», — пояснил официальный представитель Кремля.

Турция тянется к полицентричному миру

Докто р политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в беседе с «Известиями» особо подчеркнул слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего о противоречиях в связи с членством Турции в НАТО.

— Дело не в альтернативности, а в выборе пути. НАТО — не только архаизм времен холодной войны, но и ограничитель турецкого суверенитета. Ограничитель, мешающий шагнуть в будущее, — считает тюрколог.

По мнению политолога, в отношениях России и Турции ничего невозможного нет, и это официально.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Президент заявил, что все вопросы в отношениях России и Турции решаемы, добавив при этом, что «хорошо известно», кто мешает этим отношениям. Правда, российский лидер оставил эту мысль без пояснения. Кто понял, тот понял, — подчеркнул Аватков.

Специалист полагает, что российско-турецкому прорывному развитию мешают буквально все . Эксперт также добавил, что Анкара тянется к будущему полицентричному миру, но пока не со всей решительностью.

— Участие представителей Турции, несмотря на всех тех, кто мешает, в мероприятиях и БРИКС, и ШОС — большой шаг навстречу новому миру. Сдержать его наступление точно нельзя. Вопрос, кто в него и как зайдет, — подытожил тюрколог.

Сложно достичь компромисса с Западом

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с «Известиями» пояснила, что подобные заявления Реджепа Тайипа Эрдогана и других официальных лиц Турции звучат не в первый раз.

— Турецкая Республика стремится вписать себя во всё, что можно и нельзя. ШОС — это перспективная организация, членство в которой обеспечит ей место в новом мире Востока, который сейчас планомерно сменяет западоцентричный мир, — отметила политолог.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Казахстан, 4 июля 2024 Фото: Global Look Press/Pang Xinglei

По мнению тюрколога, немаловажно для Анкары и то, что развитие этих контактов, кульминацией которых как раз может стать присоединение к ШОС, приблизит Турцию к Китаю, с которым турки сейчас планомерно развивают отношения.

— Турция, видя себя своеобразным хабом, стремится пропустить через себя транспортно-логистический макрокоридор по маршруту Европа – Китай, поэтому взаимодействие с ШОС приобретает для нее особую значимость. Не стоит забывать о межгосударственном объединении БРИКС, к которому Турция сейчас проявляет нескрываемый интерес, — отметила эксперт.

По словам специалиста, особенно важно, что заявление Эрдогана прозвучало на полях многообещающего саммита НАТО в столице США — по сути, на площадке, которая рьяно противостоит этому формирующемуся незападному мироустройству, где Турция стремится получить роль первого плана. Анкара таким образом демонстрирует свою позицию и придерживается многовекторности, пояснила аналитик.

Сбитнева особо отметила, что при этом официальная Анкара прек расно осознает, что подобные намерения могут встретить и уже встречают противодействие США. Хотя, как говорил сам Эрдоган, Турция не видит каких-либо проблем и пересечения в развитии отношений с ШОС, БРИКС, ЕС, НАТО, добавила политолог.

— Здесь Турция отчасти права, ведь ни ШОС, ни БРИКС не являются объединениями военно-политического характера, как Североатлантический альянс. То же самое можно сказать и про всё остальное, одно в ее понимании не заменяет другого. Но тем не менее проблемы во всем этом видят западные партнеры, которые не хотели бы допустить отрыва Анкары от их институтов, — полагает тюрколог.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на пресс-брифинге во время саммита, посвященного 75-летию НАТО, в Вашингтоне, США, 11 июля 2024 года Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Она считает, что Турция же, напротив, хотела бы играть роль такого объединяющего элемента, который имеет доступ ко всем игрокам и организациям.

— Если Россия привыкла уважать интересы партнеров и вообще адекватно относиться к такой многовекторности, то с США Турции достичь компромисса будет довольно сложно и проблематично, и на нее будет оказываться достаточно сильное давление, — резюмировала специалист.