Шесть полицейских были ранены во время протестов в Стамбуле
В ходе акции протеста в Стамбуле в четверг, 20 марта, были ранены шесть полицейских. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
«Во время демонстраций в Сарачане (Стамбул) были ранены шесть полицейских. Наши героические полицейские, которые гарантируют мир и безопасность нашей страны, противостоят провокациям с большой мудростью, терпением и здравым смыслом и демонстрируют образцовую позицию, как следует управлять социальными инцидентами», — написал Ерликая на своей странице в Х (бывш. Twitter).
Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу проходили в этот день в Анкаре и Стамбуле.
Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечает, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
19 марта оппозиционный лидер и глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции 23 марта на акции протеста в поддержку Имамоглу. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в Стамбуле массовых политических акций.