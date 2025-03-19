Турецкая оппозиция анонсировала митинги в поддержку Имамоглу 23 марта

В Турции оппозиционный лидер и глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал население выйти 23 марта на акции протеста в поддержку арестованного накануне мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом 19 марта он заявил сторонникам на митинге в столице.

«В это воскресенье мы — тысячи, миллионы, будем на улицах. 23 марта станет предвестником досрочных выборов. Призываю всех представителей НРП поддержать Имамоглу в качестве будущего президента Турции», — приводит его слова агентство Bianet.

Сообщается, что в ходе выступлений активисты выкрикивали лозунги в поддержку Экрема Имамоглу, а также призывали к отставке президента страны Тайипа Эрдогана и правительства.

В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в Стамбуле массовых политических акций.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу ранее в этот день. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечает, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Также сообщается, что в домах Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна проходят обыски.