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Ekonomim сообщила о рисках в экономике Турции из-за дела Имамоглу

Ekonomim: дело Имамоглу может привести к напряженности и рискам в экономике Турции
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Фото: ТАСС/Zuma
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Дело о коррупции и поддержке терроризма оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу может привести к росту напряженности и рискам в экономике Турции и новой волатильности на рынках. Об этом 20 марта сообщила деловая газета Ekonomim.

«Наиболее конкретным индикатором влияния событий на экономику является движение на рынках. Вчера фондовый рынок был перевернут с ног на голову резкими восходящими и нисходящими движениями курсов валют и цен на золото», — говорится в статье.

В газете отметили, что контроль волатильности обменного курса может ухудшиться в течение дня. За сутки доллар достиг 41 лиры, а евро — 44 лиры.

Уточняется, что ЦБ Турции за день продал $8–8,5 млрд. По данным некоторых источников, для поддержки национальной валюты ЦБ продал почти $10 млрд.

«Вчерашние события, похоже, влияют не только на краткосрочные решения участников рынка, но и на их среднесрочные и долгосрочные ожидания», — заключила Ekonomim.

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19 марта оппозиционный лидер и глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции 23 марта на акции протеста в поддержку Имамоглу. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в Стамбуле массовых политических акций.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу ранее в этот день. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечает, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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