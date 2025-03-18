Йеменские хуситы сообщили о ракетном ударе по израильской авиабазе

Йеменские хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по авиационной базе «Неватим» в Израиле. Об этом 18 марта сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на сформированные мятежниками вооруженные силы.

«Вооруженные силы <...> нанесли удар по авиабазе «Неватим» с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2»», — указывает издание.

По заверениям хуситов, ракета достигла цели.

Ранее в этот день сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетный обстрел со стороны Йемена. Ранним утром ЦАХАЛ заявила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе.

Журналист Барак Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе. Позже телеканал Al Masirah отметил, что йеменские хуситы планируют продолжать военную эскалацию в поддержку ХАМАС.