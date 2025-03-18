Йеменские хуситы заявили о планах продолжить эскалацию в поддержку ХАМАС

Йеменские хуситы продолжат военную эскалацию в поддержку ХАМАС на фоне ударов Израиля. Об этом 18 марта сообщил Al-Masirah.

«Мы подтверждаем, что Йемен и его вооруженные силы продолжат военную эскалацию в поддержку Газы и палестинского народа до тех пор, пока агрессия не прекратится и осада не будет снята», — цитирует заявление хуситов йеменский телеканал.

Также политбюро решительно осудило возобновление «преступной сионистской агрессии» в Газе и совершение массовых убийств.

18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже журналист Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе. В результате удара, по данным Al Jazeera, погибли 199 человек.