ЦАХАЛ сообщила о ракетном обстреле со стороны Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетный обстрел со стороны Йемена. Об этом 18 марта сообщили в армейской пресс-службе.

«В нескольких местах на территории страны прозвучали сирены из-за снаряда, выпущенного Йеменом», — говорится в Telegram-канале.

Израильская сторона устанавливает детали произошедшего.

Ранним утром ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило агентство Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы — здание в самом городе и цели в Хан-Юнисе и Рафахе.

Журналист Барак Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе. По данным Al Jazeera, в результате ударов погибли 199 человек.

Позже телеканал Al Masirah сообщил, что йеменские хуситы планируют продолжать военную эскалацию в поддержку ХАМАС.