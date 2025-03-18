Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США
Мир
Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным
Мир
Путин и Трамп отметили важность прекращения распространения стратегического оружия
Спорт
Волейболисты «Динамо» вышли в финал турнира в ОАЭ
Мир
Путин сообщил Трампу об обмене пленными между РФ и Украиной 19 марта
Политика
Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа
Мир
Россия призвала израильские власти к немедленному прекращению огня в Газе
Армия
Российские военные отразили попытку вклинения ВСУ в Белгородской области
Мир
В ООН оценили поддержание контактов между президентами РФ и США
Мир
Йеменские хуситы сообщили о ракетном ударе по израильской авиабазе
Происшествия
В Курской области дрон ВСУ атаковал здание школы
Спорт
«Трактор» гарантировал себе первое место в Восточной конференции КХЛ
Мир
Хуситы не намерены снижать интенсивность атак на израильские суда в Красном море
Мир
Фон дер Ляйен рассказала о планах перевооружения ЕС к 2030 году
Общество
Госдума в I чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством
Происшествия
ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали территорию Брянской области
Мир
Захарова заявила о манипуляциях Макрона с темой ядерного оружия
Сюжет:

ЦАХАЛ сообщила о ракетном обстреле со стороны Йемена

0
EN
Фото: AP/Osamah Abdulrahman
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетный обстрел со стороны Йемена. Об этом 18 марта сообщили в армейской пресс-службе.

«В нескольких местах на территории страны прозвучали сирены из-за снаряда, выпущенного Йеменом», — говорится в Telegram-канале.

Израильская сторона устанавливает детали произошедшего.

Израиль наносит удары по сектору Газа, а США — по хуситам. Что пишут СМИ

Ранним утром ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило агентство Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы — здание в самом городе и цели в Хан-Юнисе и Рафахе.

Журналист Барак Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе. По данным Al Jazeera, в результате ударов погибли 199 человек.

Позже телеканал Al Masirah сообщил, что йеменские хуситы планируют продолжать военную эскалацию в поддержку ХАМАС.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025