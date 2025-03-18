Израиль наносит удары по сектору Газа, а США — по хуситам. Что пишут СМИ
Израиль возобновил военные действия в секторе Газа и нанес авиаудары, от которых погибли не менее 250 палестинцев. В ХАМАС заявили о нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного для освобождения заложников. США одновременно продолжают бить по позициям хуситов в Йемене. Что пишут СМИ об эскалации на Ближнем Востоке — в дайджесте «Известий».
NBC: Израиль впервые нанес удары по сектору Газа после прекращения огня
Израильские военные нанесли самые смертоносные удары по сектору Газа с момента заключения соглашения о прекращении огня с радикальной группировкой ХАМАС, в результате чего погибли сотни людей и возникла угроза хрупкому перемирию. В заявлении офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что израильские военные «наносят масштабные удары» по ХАМАС на всей территории сектора Газа с целью «освобождения всех наших заложников — живых и мертвых».
Израильские военные отдали приказ об эвакуации палестинцев в районах анклавов Бейт-Ханун, Хирбет-Хузаа, Абасан-аль-Кабира и Аль-Джадида, заявив, что они являются «опасными зонами боевых действий». Жителям было приказано эвакуироваться в убежища в западной части города Газа и Хан-Юнисе. ХАМАС заявило, что удары нарушают соглашение и подвергают заложников в Газе опасности.
The Guardian: Израиль может ввести сухопутные войска в сектор Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что новое воздушное наступление будет продолжаться столько, сколько необходимо, и может выйти за рамки авиаударов. Это повышает вероятность того, что израильские сухопутные войска могут возобновить боевые действия. В заявлении, опубликованном вскоре после начала ударов, министр обороны Израиля Исраэль Кац сказал, что «врата ада откроются в секторе Газа» и что по ХАМАС будет нанесен удар с силой, которую он «никогда раньше не видел», если не освободит всех оставшихся у него заложников.
Израиль отказался перейти ко второй запланированной фазе прекращения огня, которая включала бы полный вывод израильских войск из Газы, освобождение 59 заложников и окончательное прекращение боевых действий. При поддержке США Израиль вместо этого настаивал на возвращении всех оставшихся заложников в обмен на дальнейшее освобождение заключенных и перемирие на 30–60 дней.
The New York Times: Израиль пытается заставить ХАМАС идти на уступки
Ночные атаки Израиля на сектор Газа не привели к немедленному наземному вторжению. Это позволяет предположить, что в Тель-Авиве, возможно, выжидают, чтобы оценить реакцию ХАМАС, прежде чем вернуться к полномасштабной наземной войне. Это является смертельно опасной и рискованной тактикой.
В своем официальном заявлении о возобновлении интенсивных военных действий израильское правительство было довольно осторожным. Оно избегало любых упоминаний о том, как долго продлится операция и будет ли она включать в себя наземное вторжение, необходимое для отстранения ХАМАС от власти.
Reuters: Израиль советовался с США по ударам
Израиль консультировался с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу ударов в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. В ХАМАС заявили, что Израиль в одностороннем порядке отменил соглашение о прекращении огня.
Вашингтон отдельно начал новую череду авиаударов в Йемене, в результате которых, по словам властей США, погибли десятки членов движения хуситов. Сами хуситы заявили, что погибло не менее 53 человек. С ноября 2023 года члены движения совершили более 100 нападений на морские суда, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами в связи с войной Израиля в секторе Газа.
Bloomberg: Трамп усиливает давление на Иран с новыми угрозами хуситов
Трамп усилил давление на Иран, требуя успокоить хуситов, что повышает вероятность ударов по Исламской Республике, если военизированная группировка в Йемене не прекратит свои атаки. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц сказал, что иранские цели в Йемене и вокруг него, включая корабли у побережья, которые предоставляют разведданные и инструкторов, «тоже будут на повестке дня».
17 марта были нанесены новые авиаудары по целям в йеменской провинции Ходейда и в Сане. Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что атаки США на Йемен продолжаются, но это «не бесконечное наступление». Он сказал, что целями первоначальных атак США были «ключевые лица», которые руководили операциями хуситов с использованием беспилотников.