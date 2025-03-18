Израиль наносит удары по сектору Газа, а США — по хуситам. Что пишут СМИ

Израиль возобновил военные действия в секторе Газа и нанес авиаудары, от которых погибли не менее 250 палестинцев. В ХАМАС заявили о нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного для освобождения заложников. США одновременно продолжают бить по позициям хуситов в Йемене. Что пишут СМИ об эскалации на Ближнем Востоке — в дайджесте «Известий».

NBC: Израиль впервые нанес удары по сектору Газа после прекращения огня

Израильские военные нанесли самые смертоносные удары по сектору Газа с момента заключения соглашения о прекращении огня с радикальной группировкой ХАМАС, в результате чего погибли сотни людей и возникла угроза хрупкому перемирию. В заявлении офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что израильские военные «наносят масштабные удары» по ХАМАС на всей территории сектора Газа с целью «освобождения всех наших заложников — живых и мертвых».

NBC Министерство здравоохранения Палестины в Газе опубликовало предварительное число погибших, заявив, что больницы по всему анклаву получили тела по меньшей мере 254 убитых, более 440 раненых. Оно сообщило, что несколько человек всё еще находятся под завалами и ведутся работы по их извлечению.

Израильские военные отдали приказ об эвакуации палестинцев в районах анклавов Бейт-Ханун, Хирбет-Хузаа, Абасан-аль-Кабира и Аль-Джадида, заявив, что они являются «опасными зонами боевых действий». Жителям было приказано эвакуироваться в убежища в западной части города Газа и Хан-Юнисе. ХАМАС заявило, что удары нарушают соглашение и подвергают заложников в Газе опасности.

The Guardian: Израиль может ввести сухопутные войска в сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что новое воздушное наступление будет продолжаться столько, сколько необходимо, и может выйти за рамки авиаударов. Это повышает вероятность того, что израильские сухопутные войска могут возобновить боевые действия. В заявлении, опубликованном вскоре после начала ударов, министр обороны Израиля Исраэль Кац сказал, что «врата ада откроются в секторе Газа» и что по ХАМАС будет нанесен удар с силой, которую он «никогда раньше не видел», если не освободит всех оставшихся у него заложников.

The Guardian Сегодня вечером мы вернулись к боевым действиям в Газе в свете отказа ХАМАС освободить заложников и на фоне его угроз нанести вред [израильским] солдатам и израильским общинам. Мы не прекратим сражаться, пока все заложники не вернутся домой и все цели войны не будут достигнуты», — сказал Кац.

Израиль отказался перейти ко второй запланированной фазе прекращения огня, которая включала бы полный вывод израильских войск из Газы, освобождение 59 заложников и окончательное прекращение боевых действий. При поддержке США Израиль вместо этого настаивал на возвращении всех оставшихся заложников в обмен на дальнейшее освобождение заключенных и перемирие на 30–60 дней.

The New York Times: Израиль пытается заставить ХАМАС идти на уступки

Ночные атаки Израиля на сектор Газа не привели к немедленному наземному вторжению. Это позволяет предположить, что в Тель-Авиве, возможно, выжидают, чтобы оценить реакцию ХАМАС, прежде чем вернуться к полномасштабной наземной войне. Это является смертельно опасной и рискованной тактикой.

The New York Times Спустя шесть часов после начала бомбардировки ХАМАС так и не открыл ответный огонь либо потому, что его военный потенциал был сильно ослаблен на ранних этапах войны, либо потому, что он стремился избежать более жесткого ответа со стороны Израиля. Но никаких публичных признаков отступления от переговоров не было.

В своем официальном заявлении о возобновлении интенсивных военных действий израильское правительство было довольно осторожным. Оно избегало любых упоминаний о том, как долго продлится операция и будет ли она включать в себя наземное вторжение, необходимое для отстранения ХАМАС от власти.

Reuters: Израиль советовался с США по ударам

Израиль консультировался с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу ударов в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. В ХАМАС заявили, что Израиль в одностороннем порядке отменил соглашение о прекращении огня.

Reuters «Как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, Иран, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это свою цену. Наступит настоящий ад», — заявила представитель Белого дома.

Вашингтон отдельно начал новую череду авиаударов в Йемене, в результате которых, по словам властей США, погибли десятки членов движения хуситов. Сами хуситы заявили, что погибло не менее 53 человек. С ноября 2023 года члены движения совершили более 100 нападений на морские суда, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами в связи с войной Израиля в секторе Газа.

Bloomberg: Трамп усиливает давление на Иран с новыми угрозами хуситов

Трамп усилил давление на Иран, требуя успокоить хуситов, что повышает вероятность ударов по Исламской Республике, если военизированная группировка в Йемене не прекратит свои атаки. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц сказал, что иранские цели в Йемене и вокруг него, включая корабли у побережья, которые предоставляют разведданные и инструкторов, «тоже будут на повестке дня».

Bloomberg «Любая дальнейшая атака или ответный удар со стороны хуситов будет встречен большой силой, и нет никаких гарантий, что эта сила остановится на этом, — написал Трамп в Truth Social. — Каждый выстрел, произведенный хуситами, с этого момента будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и Иран будет привлечен к ответственности».

17 марта были нанесены новые авиаудары по целям в йеменской провинции Ходейда и в Сане. Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что атаки США на Йемен продолжаются, но это «не бесконечное наступление». Он сказал, что целями первоначальных атак США были «ключевые лица», которые руководили операциями хуситов с использованием беспилотников.